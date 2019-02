Console portatile | le migliori da comprare

MOQI è una Console gaming portatile che fa anche lo smartphone : MOQI è uno speciale smartphone che si caratterizza per poter vantare l'aspetto di una vera e propria console portatile. Ecco le sue feature L'articolo MOQI è una console gaming portatile che fa anche lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Soulja Boy si ributta nel mercato Console : presentata la nuova portatile : "Artigianato di qualità e fashion design a un prezzo ragionevole": si presenta così la nuova SouljaGame Handheld apparsa nello store del controverso rapper DeAndre Cortez Way, in arte Soulja Boy. Non pago delle recenti minacce legali di Nintendo che lo hanno costretto a ritirare il proprio stock di hardware da gioco, Soulja Boy introduce una nuova soluzione che non può non ricordare nell'aspetto la portatile di casa Sony, PlayStation Vita.Come ...

Soulja Boy si ributta nel mercato Console : presentata la nuova portatile : "Artigianato di qualità e fashion design a un prezzo ragionevole": si presenta così la nuova SouljaGame Handheld apparsa nello store del controverso rapper DeAndre Cortez Way, in arte Soulja Boy. Non pago delle recenti minacce legali di Nintendo che lo hanno costretto a ritirare il proprio stock di hardware da gioco, Soulja Boy introduce una nuova soluzione che non può non ricordare nell'aspetto la portatile di casa Sony, PlayStation Vita.Come ...

Un fan trasforma PlayStation Classic in una Console portatile : La breve storia di PlayStation Classic è piuttosto tortuosa. Il tentativo di Sony di diffondere la "nostalgia retrò" tra i giocatori è stato essenzialmente un modo per portare ai tanti fan i grandi Classici del passato come ha fatto in precedenza Nintendo. Tuttavia, ci sono anche giocatori che hanno cercato di sfruttare la "magia" tecnologica della mini console. E in particolare un fan ha davvero trasformato PS Classic in qualcosa di diverso, ...

PiiWii è una Console portatile fanmade che fa girare tutti i titoli Wii e Gamecube : PiiWii è una console portatile capace di riprodurre non solo tutti i giochi Wii, ma anche i titoli Gamecube. La console può inoltre eseguire anche Virtual console, per cui il parco titoli disponibile è sicuramente ampio.Come riporta Dualshockers, la portatile è stata realizzata da Shank, uno YouTuber nonché appassionato di elettronica e hardware e giocatore di Super Smash Bros.La console realizzata da Shank funziona esattamente come ci si ...