Catania | uccide padre 81enne e lo mette in un mobile in strada | la folla vuole linciarlo

Uccide il padre e getta cadavere tra i rifiuti : 36enne arrestato a Catania : L'uomo, di 81 anni. è stato assassinato con un corpo contundente. Il figlio 36enne, pregiudicato, avrebbe tentato di disfarsi del corpo, ma è stato scoperto dai vicini che hanno chiamato la polizia, per poi inveire contro il presunto omicida. Al vaglio la posizione del fratello.Continua a leggere

Catania : aspetta la ex moglie sotto casa e la uccide - poi si suicida. Erano separati da sei anni : Ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola, poi si è suicidato con la stessa arma. È quanto successo a Giarre, nella città metropolitana di Catania. Vittima dell’ex marito, dal quale era separata da circa sei anni, una donna 58enne, Sara Parisi. L’uomo, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, dopo aver rivolto la pistola contro se stesso è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Cannizzaro. Dopo un ...

Catania : uccide moglie e figli piccoli - poi si suicida : Da Paternò, popoloso centro alle porte di Catania, arriva la cronaca dell'ennesima tragedia famigliare dettata dalla follia. Un papà 34enne (sull'età esatta dell'uomo, al momento, ci sono dei dubbi), Gianfranco Fallica, forse in preda ad un incontrollabile attacco di gelosia ha ucciso con la sua pistola la moglie Vincenza Palumbo (di un anno più grande, altre fonti riportano 34 anni) ed i loro due bimbi: Angelo Daniele e Francesco Gabriele ...

