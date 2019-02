Tira uova a gazebo Lega | Ps lo porta via

Fortnite : in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata "Architect" che consentirà ai giocatori di modificare le strutture degli avversari? : Fortnite INTEL ha svelato un'interessante informazione riguardo a una possibile nuova Pop-Up Cup ancora da annunciare.Rovistando all'interno dell'API dell'evento, infatti, è stata individuata una stringa di testo in cui è presente un riferimento alla modalità "Architect", che permetterebbe ai giocatori di modificare le strutture avversarie; cosa che, normalmente, non è possibile, in quanto è consentito intervenire solo sulle proprie.Le Pop-Up ...