Sardegna | coppia di ragazzi omosessuali aggrediti e picchiati a San Sperate

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ennesimo episodio di bullismo, con ogni probabilità legato anche all'omofobia, questa volta verificatosi in. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un ragazzo di 17 anni e la sua amica 18enne sono stati insultati, offesi e poi perfino, forse proprio a causa del loro orientamento sessuale, da altri giovani della stessa età.La vicenda risale allo scorso venerdì sera: i due si trovavano in piazza Deledda a San, non lontano da Cagliari, quando improvvisamente sarebbero statie percossi dal branco, formato da almeno quattro minorenni. I bulli non si sarebbero limitati a deridere pesantemente e colpire i malcapitati, ma uno di loro ha anche ripreso il pestaggio con un telefonino: poche ore dopo le immagini della bravata hanno iniziato a circolare tra gli adolescenti del posto, finendo anche sui social network....