Pd | Zingaretti | Martina e Giachetti ufficialmente candidati a primarie

Pd - corsa a 3 : Zingaretti - Martina e Giachetti : Alla fine le previsioni sono state rispettate. La sfida per la segreteria del Pd sarà una corsa a tre con Nicola Zingaretti favorito per la vittoria finale.All'apertura dei lavori della convenzione del Pd all'hotel Ergife, Gianni Dal Moro, presidente della commissione nazionale per il Congresso del Pd, ha comunicato i risultati del voto tra gli iscritti al partito. Il governatore del Lazio Zingaretti ha ottenuto il 47,38% (89mila 918 ...

Congresso Pd - alle primarie del 3 marzo si sfideranno Zingaretti - Martina e Giachetti : Zingaretti è stato il candidato più votato dagli iscritti al Pd nei circoli. Segue Maurizio Martina, segretario uscente, che ha ricevuto 67.749 voti pari al 36,10% dei voti; e poi Roberto Giachetti, che ha ottenuto 20.887 voti pari all' 11,13% degli iscritti. Esclusi ufficialmente dalla corsa Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino.Continua a leggere

Zingaretti vince nei circoli ma la sfida con Martina è aperta : Roma. È finita la prima fase del congresso del Pd, con le votazioni nei circoli. Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Nazionale per il Congresso, ha diffuso i dati, per il momento ancora ufficiosi “perché attendiamo risposta ai ricorsi presentati alle commissioni provinciali e regionali per

Pd - Zingaretti al 47 - 95% - Martina al 36 - 53% : Nicola Zingaretti al 47,95, Maurizio Martina al 36,53% e Roberto Giachetti all'11,23 %. Questi i risultati parziali del voto degli iscritti nei circoli del Pd. Seguono Francesco Boccia 2,91%, Maria ...

Congresso Pd - verso la sfida a tre : Zingaretti sotto al 50% - seguono Martina e Giachetti : Secondo lo staff del governatore del Lazio, Zingaretti sarebbe primo, poco sotto il 50%, mentre Maurizio Martina è intorno al 35-36%. Terzo Giachetti, oltre il 12%. Fuori dalla corsa Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino. Ma i dati ufficiali saranno comunicati solo domenica alla Convenzione nazionale.Continua a leggere

Caos Pd in Sicilia - tra ricorsi e veleni è scontro tra le correnti Zingaretti-Martina : Che c'era qualcosa che non andava se ne sono accorti subito, appena hanno visto i risultati parziali, ma nonostante il Caos creato da voti annullati e non convalidati tra mozioni e sospetti, il Pd ...

Pd - guerra cifre Zingaretti-Martina : ANSA, - ROMA, 29 GEN - Si attendono in queste ore le cifre ufficiali dalla Commissione congresso del Pd sulla prima fase riservata ai circoli e agli iscritti, che porterà i candidati da 6 a tre per le ...

Pd : in Veneto primo Martina - seguito a ruota da Zingaretti : Padova, 29 gen. (AdnKronos) - Si sono concluse lo scorso fine settimana le convenzioni di circolo del Partito democratico previste dallo statuto in occasione del congresso 2019. La commissione regionale congresso, presieduta da Raffaela Salmaso, insieme con le commissioni provinciali, ha ricevuto i

Guerra di Cifre nel Pd - Tra Zingaretti e Martina ballano 3 punti : È Guerra anche sulle Cifre. Nel Pd i risultati degli ultimi voti nel congresso dei circoli sono diversi tra loro. Stando a quanto riportato da Dire, alcune fonti parlamentari dem vicine a Maurizio Martina parlano del voto di 175 mila iscritti, con Nicola Zingaretti in testa al 47,2% con Martina che si attesta al 36,7% ed infine Giachetti al 12,8%.Altre fonti, vicine a Zingaretti, riportano la base di voto di 166mila iscritti, e i ...

Segreteria Pd : Zingaretti-Martina è ancora partita aperta - ma è scontro sui numeri : La prima fase del Congresso Pd è compiuta, ma la partita per la Segreteria nazionale è ancora aperta. Le convenzioni dei circoli si sono chiuse nel fine settimana, ma stando ai dati diffusi , e sui ...

Congresso Pd - i primi dati ufficiali del voto nei circoli : Zingaretti al 48% - Martina al 35% : La Commissione nazionale ha fornito i primi dati ufficiali riguardanti il voto nei circoli per il Congresso del Pd: in testa c'è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con il 48,5% dei voti. Staccati Maurizio Martina al 35,1% e Roberto Giachetti al 12,8%. Molto indietro gli altri tre candidati: Boccia al 2,3%, Saladino e Corallo allo 0,6%.Continua a leggere

Pd - i primi voti dei circoli incoronano Zingaretti : Martina lontano 13 punti : Zingaretti davanti a tutti, con Martina staccato di 13 punti percentuali. È il risultato parziale del voto alle primarie Pd degli iscritti ai circoli, reso noto in mattinata dagli uffici dell'organizzazione del partito e riferito ai voti espressi fino a domenica 20 gennaio. "Gli iscritti interessati al voto sono stati pari al 46.5% della platea congressuale - si legge nella nota diffusa da Gianni Dal Moro, presidente della Commissione nazionale ...

