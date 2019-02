Papa : appello per Yemen - rispetto accordi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 03 FEB - "Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e ...

L’appello di Papa Francesco ai politici : “L’aborto non può essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere

«Aiutatemi a salvarlo» - il disperato appello del papà di un 15enne malato di tumore : «Aiutiamo Sebastiano». È l'appello diretto e pieno d'amore che papà Giovanni Quattrocchi rivolge al mondo del web. Dallo scorso autunno, il figlio 15enne sta...

Varallese dal Papa : Julini consegna appello per la Palestina : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Varallese dal Papa: Julini ...

Scozia - il piccolo Max andrà a San Siro. Il ministro Bussetti raccoglie l'appello del papà : ... che devono dare un esempio a tutti su come ci si comporta e di come lo sport deve essere vissuto. Quella di sabato è un'occasione per dare un esempio positivo. Il lavoro che noi dobbiamo fare sui ...

L'appello del Papa ai genitori : "Non litigate davanti ai figli" : Roma Regole di vita quotidiana. Regole di bon ton. A partire dalla famiglia. A dettarle è il Papa in persona e non è cosa insolita che questo Pontefice tracci una linea di condotta da assumere, in ...

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'appello sui migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

Sea Watch - appello del Papa. Salvini 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi e cantanti'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

