Milan | Gattuso | Ai punti meritava la Roma

Milan - Gattuso : "Roma meglio ai punti. De Rossi? Sembro suo padre" : Ha accarezzato l'idea di portarsi a casa la vittoria. Ma in fondo a Rino Gattuso il pareggio del Milan a Roma va bene. Anche perché i giallorossi hanno creato molto più dei rossoneri. "Nel primo tempo ...

Milan - Gattuso 'Non mi fido della Roma - sarà partita difficile' : MilanO - Il Milan si rituffa in campionato, dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Napoli. Ad attendere la squadra rossonera c'è uno spareggio per la difesa del 4° posto all'Olimpico con ...

Gattuso - Milan più forte dopo il mercato : ANSA, - MilanO, 2 FEB - dopo il mercato di gennaio "il Milan è più forte". Non ha dubbi Rino Gattuso, che è confortato anche dal fatto che "rientreranno giocatori come Biglia e Caldara, mai avuti per ...

Milan : Gattuso - cavalchiamo l'onda : ANSA, - MilanO, 2 FEB - "Bisogna cavalcare l'onda e l'entusiasmo". Rino Gattuso esorta il Milan a sfruttare il suo periodo positivo senza sottovalutare la Roma in crisi. "Domani affronteremo una ...

Serie A - Roma-Milan sfida Champions : Di Francesco in bilico - Gattuso cerca conferme : La 22° giornata di Serie A vede in programma il big match tra Roma e Milan (domenica alle ore 20.30) allo stadio Olimpico, sfida che ha il sapore di Champions. Le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica: la squadra di Gattuso è a quota 35 punti mentre i ragazzi di Di Francesco sono uno scalino sotto. Non serve essere bravi in matematica per capire che i tre punti di questa sfida sono fondamentali per entrambe le squadre per ...

Bakayoko : 'Restare al Milan è il mio sogno. Gattuso è una bella persona' : ... il centrocampista francese arrivato in prestito dal Chelsea ha saputo imporsi come un perno della formazione rossonera, come ha raccontato lui stesso a Il Corriere dello Sport : ' Dopo le parole del ...

Calciomercato - Milan alla ricerca di un esterno offensivo per Gattuso (RUMORS) : Il Calciomercato invernale chiuderà alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, ma sono ancora molte le squadre in attesa di occasioni dell'ultimo minuto, una di queste è il Milan. I rossoneri si sono mossi in anticipo sugli altri per aggiudicarsi il funambolo brasiliano Paquetà per 40 milioni dal Flamengo e il bomber polacco Piatek dopo la drastica decisione di Higuain di abbandonare il Diavolo a metà stagione. Ma nello scacchiere di Gattuso mancherebbe ...

Coppa Italia - Gattuso carica il Milan : 'Piatek è un cecchino - grande prova di gruppo. Ora testa alla Roma' : Gattuso esalta i meriti del Milan dopo il successo in Coppa Italia che ha spalancato le porte delle semifinali ai rossoneri: da Piatek e Bakayoko, piovono complimenti per tutti, senza mai abbassare la ...

Gattuso : 'Milan solido - ma ora voliamo bassi' : Il mister, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ne parla così: 'Se siamo stati capaci di non prendere gol è merito anche dell'aiuto che ci hanno dato gli esterni, Laxalt fin qui non ...