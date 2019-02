L’Inter perde in casa 1-0 col Bologna di Mihajlovic

ilnapolista

: L’AVER SCRITTO I NOMI DEI GIOCATORI IN CINESE,PORTA SFIGA ALL’INTER CHE PERDE IN CASA 0 A 1 COL BOLOGNA… - francobus100 : L’AVER SCRITTO I NOMI DEI GIOCATORI IN CINESE,PORTA SFIGA ALL’INTER CHE PERDE IN CASA 0 A 1 COL BOLOGNA… - martyisnt96 : Puoi essere capiscer, cavs, sticazzers, neutrals juventino... Ma quando gioca l'Inter e perde siamo tutti juventino… - Bigmario92 : L’inserimento disperato di Ranocchia nel finale fa capire la confusione dell’allenatore che non sa più gestire la s… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Un punto in quattro partite L’Inter di Spalletti è in caduta libera. Un punto in quattro partite in campionato. Non vince dal 26 dicembre, quando sconfisse il Napoli per 1-0. Da allora ha perso incontro l’Empoli, pareggiato col Sassuolo, perso a Torino col Torino e stasera è stata sconfitta indaldi(appena subentrato a Inzaghi) squadra terzultima in classifica. A questo va aggiunta anche l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro la Lazio.L’Inter è ancora terza in classifica, ma è a undici punti dal Napoli secondo e ha cinque punti sul Milan e sei sulla Roma. Le due squadre stasera avranno lo scontro diretto.Sulla panchina di Spalletti si rincorrono le voci che vorrebbero Spalletti esonerato a fine anno. Al suo posto dovrebbe arrivare Antonio Conte.Questa sera ilha vinto con gol di Santander nel primo tempo. ...