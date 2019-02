Firenze | la «farmacia letteraria» per curare i mali dell’anima

vanityfair

(Di domenica 3 febbraio 2019) Inquietudine, cicatrici che pervadono l’anima, ipocondria sentimentale, scarsa autostima, nostalgia di un passato glorioso. Verrebbe da suggerire uno psicologo o un ansiolitico. Ma c’è chi, invece, preferisce medicare l’anima consigliando letture salvifiche.È il caso di Elena Molini che, dopo quattro anni di lavoro in una grande catena di librerie, poco prima di Natale ha deciso di aprire la Piccola, nella periferia sud di. La giovane libraia, ispirata dalle ripetute richieste di consigli per la scelta di libri da acquistare in base a uno stato d’animo, ha dato vita a un luogo ameno, ove ognuno può trovare il libro adeguato al proprio malessere.Trentacinque metri quadrati, in cui ormeggiare la propria interiorità e conoscersi meglio, circa 4 mila titoli suddivisi in settanta categorie: un colore per ogni patimento, da amore non corrisposto a lutti e ...