Ferito in una sparatoria a Roma | chi è Manuel | il 20enne promessa del nuoto

Nuoto - spari a Roma dopo una lite - Ferito gravemente il 20enne Bortuzzo : Non si esclude che ci sia uno scambio di persona alla base del ferimento di Manuel Matteo Bortuzzo, il 20 enne di Treviso raggiunto da un colpo di pistola la scorsa notte a Roma. Secondo quanto ...

Roma - spari nella notte dopo una rissa davanti a un pub : 20enne Ferito gravemente : La rissa è iniziata nella notte, poco prima delle 2, in un pub a piazza Eschilo, nel quartiere Axa, a sud di Roma. Poi, durante il fuggi fuggi, sono partiti tre colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra un 20enne agonizzante. È stato ferito gravemente, e trasportato in codice rosso prima all’ospedale Grassi e poi al San Camillo, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è incensurato e ...

Spoiler Una Vita : Arturo gravemente Ferito - Adela scopre che Simon ama ancora Elvira : Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” scritto da Aurora Guerra e ambientato ad Acacias 38, non smette di coinvolgere il pubblico. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana ci dicono che il colonnello Arturo Valverde si ferirà gravemente durante il duello con Victor Ferrero. Simon Gayarre ed Elvira si scambieranno un bacio mentre si troveranno in ospedale, senza sapere di essere ...

Una Vita : ARTURO VIENE Ferito - da chi? Tutte le anticipazioni : Le prossime settimane a Una Vita saranno animate dai preparativi di un duello: come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) deciderà di sfidare Victor Ferrero (Miguel Diosdado), “colpevole” di aver baciato la figlia Elvira (Laura Rozalen). Eh sì: al fine di fare ingelosire Simon Gayarre (Jordi Coll), che avrà deciso di essere fedele alla moglie Adela (Marian Arahuetes), Elvira approfitterà di ...

Diciotti - il Viminale : “C’era rischio infiltrazione di terroristi”. Il tribunale dei ministri : “Nessuno lo ha riFerito” : Il Viminale sostiene facendo sbarcare i 177 migranti a bordo della Diciotti si rischiava di accogliere potenziali terroristi. Il tribunale dei ministri di Catania, però, non è d’accordo: non c’era nessuno di pericoloso a bordo della nave della Guardia Costiera. Ennesimo scontro tra il ministero dell’Interno e i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. In previsione della prima riunione ...

Genova - Ferito a coltellate per gelosia da una ballerina di lap dance : Giovane di una famiglia facoltosa di Albaro aggredito in casa dalla moglie. La donna è accusata anche di stalking per aver perseguitato i genitori di lui

Una Vita anticipazioni : FELIPE gravemente Ferito - di chi è la colpa? : Nuovo e spiacevole “imprevisto” per FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita e tutto avrà a che fare con la difesa del giovane Antoñito Palacios (Alvaro Quintana). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che il figlio di Ramon (Juanma Navas) verrà incastrato da Belarmino, un uomo anziano che lo convincerà ad entrare in affari per la costruzione di un monumento da ...

A Derry - in Irlanda del Nord - è esplosa una bomba - ma nessuno è stato Ferito : Sabato sera una bomba è esplosa nel centro di Derry, in Irlanda del Nord, poco dopo che la polizia aveva ricevuto un avvertimento in merito. La bomba si trovava all’interno di un veicolo parcheggiato vicino al tribunale della città. Quando

Salerno - aggredito l'inviato di Striscia Edoardo Stoppa : agente Ferito da una coltellata : Momenti di paura per Edoardo Stoppa, giornalista e inviato di Striscia la Notizia, noto programma televisivo satirico del gruppo Mediaset. Stoppa si trovava a Battipaglia, in provincia di Salerno. Stava indagando infatti su un caso molto delicato, che ha sconvolto la Campania in questo periodo: si tratta del presunto "killer dei gatti", ovvero di un individuo che si aggirerebbe per la cittadina campana avvelenando i poveri felini con alcune ...

A fuoco una bombola di gas a Pozzallo - nessun Ferito : A causa forse di un montaggio errato, questa mattina ha preso fuoco in un'abitazione di Pozzallo, una bombola del gas. Sul posto i Vigili del fuoco

Esplosione di una panetteria a Parigi - Ferito videomaker di Cartabianca : La grave Esplosione avvenuta stamattina in una panetteria a Parigi nei pressi dell'Opera a causa di una possibile fuga di gas e che ha provocato - secondo notizie ufficiali - la morte di 4 persone e il ferimento di altre 20, è notizia di primo piano oggi nei principali tg e testate online.Tra le persone che hanno riportato ferite ci sono anche due italiani una donna (grave) e tramite conferma di Bianca Berlinguer all'AdnKronos ...

Scoppia l'incendio nella cella di una suora - evacuato il convento : nessun Ferito : Maltempo, si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo 3 'Sì, li ho uccisi io insieme ai miei cognati': 3 arresti, uno anche a Cammarata 4 'Allaccio idrico abusivo', nei guai una coppia di agrigentini ...