Venezia | acqua alta a 113 centimetri

Acqua alta a Venezia - neve a Cortina : ANSA, - Venezia , 1 FEB - In Veneto il maltempo fa prevedere due giorni di Acqua alta a Venezia , pioggia ovunque e tanta neve in montagna: a Cortina d'Ampezzo già di prima mattina sono caduti 15 ...

Dramma a Venezia : donna sbanda - finisce con l’auto in acqua e muore nel canale : La tragedia a Cavallino Treporti, alle porte del capoluogo veneto, quando la donna la volante, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo della vettura che è finta in acqua, nel torrente che costeggia la strada. Per lei inutili i successivi soccorsi sanitari del 118 e dei pompieri.Continua a leggere