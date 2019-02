Serie A | Empoli-Chievo 2-2 | la doppietta di Caputo riacciuffa la squadra di Di Carlo

Probabili Formazioni Empoli – Chievo - Serie A 02/02/2019 : Probabili Formazioni Empoli – Chievo, Serie A 02/02/2019Primo anticipo della terza giornata di ritorno che vedrà di fronte Empoli e Chievo Verona per uno spareggio salvezza. Nell’andata, pareggio a reti bianche tra le due squadre.Empoli – Iachini potrà schierare dal 1′ Farias, in coppia con Caputo. In porta ci sarà Provedel, mentre i 3 centrali saranno Rasmussen, Silvestre e Veseli. Sulle fasce ci saranno Di Lorenzo e ...

Calcio - Serie A : Empoli-Genoa 1-3 finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A 2019 : Empoli-Genoa 1-3. Kouamé - Lazovic e Sanabria condannano i toscani : Successo preziosissimo quello ottenuto dal Genoa sul campo dell’Empoli nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Cesare Prandelli vince con il punteggio di 1-3 grazie alle reti di Kouamé, Lazovic e Sanabria, mentre alla compagine toscana guidata da Beppe Iachini, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite, non basta il momentaneo pareggio di Di Lorenzo. L’Empoli comincia meglio ...

Posticipo Serie A - Empoli-Genoa 1-3 : 22.21 Colpo del Genoa che passa 3-1 in casa dell'Empoli nel Posticipo del 21° turno Empoli pericoloso al 15' con Zajc (palo esterno).Genoa in vantaggio al 18':lancio di Criscito per Kouame che si beve Veseli e batte Provedel in diagonale. Nella ripresa al 62' c'è il pari empolese con Di Lorenzo che deposita in rete dopo un errore di Radu. Liguri ancora avanti con un bel tiro a giro di Lazovic (70'). E subito dopo arriva il tris genoano con il ...

Pronostico Empoli-Genoa - Serie a 28/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Empoli-Genoa, 21a di Serie A, 28/1/2019Il Monday night della 21a giornata di Serie A ci offre una sfida di quelle delicatissime nell’ottica salvezza, visto anche che Empoli e Genoa sono divise in classifica da appena tre punti.I toscani nell’ultimo turno sono riusciti a rompere un digiuno di punti che durava da ben quattro turni andando a pareggiare in quel di Cagliari (subendo anzi la beffa nei minuti finali), mentre il Genoa con lo ...

Video/ Cagliari Empoli - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Cagliari Empoli , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita di Serie. Quattro reti e tante altre occasioni, bella partita.

Serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : Farias salva Maran al 91' : Non è facile sbancare la Sardegna Arena. Se n'è accorto anche l' Empoli , che pure aveva recuperato lo svantaggio iniziale firmato da Leonardo Pavoletti al 36', grazie a un colpo di testa di Di ...

Serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : botta e risposta - pari sardo nel recupero : Finisce 2-2 tra Cagliari ed Empoli. Un risultato che premia la costanza, il coraggio, l'impegno di una squadra quella di Beppe Iachini, che, dopo quattro sconfitte consecutive, torna a fare risultato ...

Posticipo Serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : 19.50 Pareggio in altalena alla 'Sardegna Arena'fra Cagliari ed Empoli. L'invenzione in rovesciata di Zajc sibila di un soffio a lato con Cragno battuto. Dall'altra parte Pavoletti fa centro con la specialità della casa, il colpo di testa (cross di Padoin al 36') I sardi calano molto alla distanza e l' Empoli mette la freccia. Al 70' pari di Di Lorenzo, ben appostato sul cross di Pasqual. All'81' sorpasso firmato da Zajc, controllo al limite ...