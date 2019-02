Pallavolo – Serie A2 maschile | brutta sconfitta per il Club Italia Crai | gli azzurri

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia ospita Cuneo : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cuneo nell’anticipo del sabato Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) il Club Italia Crai ospiterà l’Acqua San Bernardo Cuneo. La gara in questione sarà la prima di due match consecutivi che gli azzurrini giocheranno tra le mura amiche, che sarà seguita dalla sfida con Cisano Bergamasco dopo la sosta il 16 ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : la Saugella Monza sorprende il Bisonte Firenze - vittoria in rimonta per le brianzole : La cronaca in breve. Primo set. Punto a punto iniziale , 2-2, , poi break Firenze con la giocata di Lippmann ed il muro di Alberti su Ortolani, 4-2. Lippmann e Sorokaite spingono Il Bisonte sul 7-3 e ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : la Saugella Monza sorprende il Bisonte Firenze - vittoria in rimonta per le brianzole : La Saugella Monza rimonta da 0-2 e batte Il Bisonte Firenze al tie-break nel posticipo della diciottesima giornata della giornata della Samsung Volley Cup La Saugella Team Monza fa sua la maratona contro Il Bisonte Firenze nel posticipo della 18^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le brianzole si rendono autrici di una splendida rimonta: sotto 0-2, si impongono 16-14 al tie-break al quarto match point, conquistando il ...

Pallavolo - Serie A : Imoco Volley Conegliano dominante - 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo : Pallavolo – 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo per l’Imoco Volley Conegliano che conclude un mese di gennaio perfetto L’Imoco Volley Conegliano conclude il suo gennaio perfetto con il 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo e torna in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Nell’anticipo del turno infrasettimanale che precede le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le pantere di Daniele ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : match complicato per il Club Italia Crai - al Pavesi arriva l’Igor Novara : Si preannuncia una serata di emozioni e ricordi per Paola Egonu, che per la prima volta tornerà al Pavesi da avversaria Il cammino del Club Italia Crai nella regular season della Samsung Volley Cup prosegue domani sera con la sfida con l’Igor Volley Novara. Nel turno infrasettimanale previsto per la quinta giornata di ritorno le due formazioni si affronteranno al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi alle 20.30. Si preannuncia una ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si chiude la Regular Season - il programma dettagliato della 18ª giornata : Le squadre vanno in campo in questo week-end per chiudere la Regular Season, ecco tutte le gare dei due gironi della Samsung Volley Cup A2 GIRONE A Tutto stabilito per chi farà parte della Pool Promozione e chi entrerà nella Pool Salvezza, il Girone A vive la sua ultima giornata di Regular Season. I due match che mettono in palio punti utili anche per la seconda fase si giocano a Orvieto e Pinerolo. La Zambelli ospita la LPM Bam Mondovì, ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : Club Italia Crai all’esame Materdomini - una gara da non fallire per gli azzurrini : Una gara che metterà di fronte due formazioni che navigano nelle stesse acque dal punto di vista della classifica Per la quinta giornata del girone di andata, il Club Italia Crai sarà impegnato nella trasferta di Castellana Grotte, dove domani alle 20.30 affronterà la Materdomini. Una gara che metterà di fronte due formazioni che navigano nelle stesse acque dal punto di vista della classifica, con la formazione di casa che ha solo tre ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : big match Igor-Imoco nella 17ª giornata - tutto il programma completo : Torna il campionato con il big match Igor-Imoco, trasferta milanese per la Savino Del Bene a Milano mentre a Firenze e Cuneo incroci da Play-Off Dopo la lunga parentesi dedicata alla Samsung Galaxy A Coppa Italia, torna nel weekend la Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile, giunta alla 17^ giornata. E la corsa ai Play Off riparte con il botto, visto che sabato sera alle 20.30, con diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale ...

Pallavolo - Coppa Italia Serie A2 : martedì la prima semifinale tra LPM Bam e Omag - mercoledì la sfida tra Sassuolo e Martignacco : Pallavolo, Coppa Italia: al via le semifinali, si parte con la sfida tra LPM Bam e Omag, mercoledì invece Sassuolo e Martignacco Si compongono, uno dopo l’altro, i tasselli delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. Mentre lunedì sera si completa il quadro delle semifinali della competizione di Serie A1, tra martedì e mercoledì sera sono in programma le sfide da cui usciranno le due finaliste di Serie A2. martedì sera toccherà ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - i risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A e B : Tutti i risultati dei due Gironi della Samsung Volley Cup A2, quante sorprese nella giornata disputata oggi GIRONE A VOLLEY SOVERATO – ZAMBELLI ORVIETO 3-2 (23-25 25-21 12-25 25-23 15-11) Vittoria in rimonta per il Soverato che supera la Zambelli Orvieto al tie break dopo essere stato sotto due set a uno e 13-19 nel quarto. Non muore mai la squadra di coach Bruno Napolitano che ha vinto meritatamente contro un’ottima squadra. Era un ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : tutto facile per l’Azimut Modena - Latina sconfitta in tre set : La squadra di Velasco non lascia scampo agli avversari, superandoli con il punteggio di 3-0 Sono oltre 4700 gli spettatori che accolgono in campo l’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Top volley Latina dell’ex gialloblù Lorenzo Tubertini. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Latina parte con Sottile-Stern in diagonale ...

Pallavolo - Serie A2 : il Club Italia CRAI cede in casa contro Prata di Pordenone : Pallavolo, Serie A2: il Club Italia CRAI ha perso contro il Prata di Pordenone in un match molto equilibrato Nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI è uscito sconfitto dalla gara casalinga contro Prata di Pordenone 1-3 (25-18, 19-25, 27-29, 19-25). Resta sicuramente un po’ di amaro in bocca per un match che si era messo inizialmente bene per gli azzurrini, che erano riusciti a ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Igor riassapora il gusto della vittoria - l’Imoco resta in scia : La Igor torna al successo, 3-1 a Bergamo. Savino Del Bene e Imoco rispondono con lo stesso risultato, la UYBA batte Cuneo ed è quarta La 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile segna il ritorno alla vittoria della capolista Igor Gorgonzola Novara, che festeggia il primo successo del 2019: 3-1 esterno alla Zanetti Bergamo e 37 punti in classifica. Uno in più della Savino Del Bene Scandicci, che ha la meglio con lo stesso ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...