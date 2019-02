Empoli-Chievo 2-2 | Caputo riprende i clivensi

L'Empoli vede le streghe poi si salva : solo 2-2 in casa contro il Chievo ultimissimo : Un punto per uno che non serve né alL'Empoli né al Chievo. L'anticipo del 22° turno di Serie A finisce con un rocambolesco 2-2 al Castellani e non sorride né ai toscani, entrati in un pericolosissimo tunnel (solo 2 punti nelle ultime 7 gare), né i veronesi che restano solissimi in fondo alla classif

Il Chievo si illude nel 1° tempo - il pareggio finale è amaro : Caputo giustiziere - l’Empoli resta fuori dalle zone calde : Le reti di Giaccherini e Stepinski illudono il Chievo nel primo tempo, i gol di Caputo ristabiliscono la parità: un punto amaro per i gialloblu ma che invece serve all’Empoli per restare fuori dalla zona retrocessione Quattro reti e un match più scoppiettante del previsto quello fra Empoli e Chievo, la sfida che apre il sabato pomeriggio della 22ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni, nelle zone basse della classifica, si affrontano ...

Pagelle EMPOLI CHIEVO – Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, torna il campionato con la sfida tra Empoli e Chievo, che sono scese in campo alle 15:00 in terra toscana per l'anticipo della 22° giornata del campionato di Serie A. Partita vibrante, ricca di gol e emozioni, ribaltata dall'Empoli proprio quando i toscani

Chievo si fa rimontare due gol a Empoli : 16.54 Finisce 2-2 la sfida salvezza EmpoliChievo. I toscani (5 ko nelle ultime 7 gare) rimontano il doppio svantaggio grazie alla doppietta firmata da Caputo Partono forte i toscani, ma Sorrentino è bravo su Traorè e Krunic.Reazione dei veneti che al 31' passano con Giaccherini.La partita,fino a quel momento deludente,si accende nel recupero:raddoppio di Stepinski (46') e un minuto dopo accorcia Caputo. Ad inizio ripresa pari firmato ...

Il Chievo scappa - Caputo lo riprende : l'Empoli si salva grazie al suo bomber

Empoli-Chievo 2-2 - le pagelle di CalcioWeb

VIDEO Empoli-Chievo 2-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Fantastica doppietta di Caputo : Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I gialloblù sono passati in vantaggio al 31′ con Emanuele Giaccherini: disimpegno sbagliato sulla trequarti da parte dell’Empoli, Djordjevic intercetta il pallone e passa all’attaccante che tira una cannonata dal limite. Gli ospiti trovano il raddoppio nel primo minuto di recupero con Mariusz Stepinski che concretizza ...

Empoli-Chievo La diretta dalle 15 Scontro salvezza al Castellani : La sfida tra Empoli e Chievo apre il programma della 22a giornata di Serie A; i toscani giocano di nuovo in casa dopo che nel posticipo di lunedì scorso hanno segnato il passo al cospetto del Genoa ...

Empoli-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Empoli-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Ad aprire questo weekend calcistico della massima serie sarà il match Empoli-Chievo, valido per la 22a giornata della Serie A 2018/2019 e in programma per sabato 2 febbraio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Castellani di Empoli. Autentica sfida salvezza quella che andrà in scena in terra toscana, che vedrà contrapporsi due compagini in crisi di risultati e che fin qui non ...

Empoli-Chievo : diretta streaming e tv - dove vederla : Empoli-Chievo: diretta streaming e tv, dove vederla Il match salvezza Empoli-Chievo aprirà la 22esima giornata di Serie A. L’Empoli è reduce dal brutto stop interno contro il Genoa (1-3) e vuole rifarsi. Per il Chievo è uno scontro diretto da ultima spiaggia da non sbagliare. Empoli-Chievo: come stanno i toscani Dopo un buon impatto iniziale, l’Empoli sta faticando non poco con Iachini. Nelle ultime cinque partite è ...