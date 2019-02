Barista scambia bibita con detersivo | grave cliente

adnkronos

(Di sabato 2 febbraio 2019) Finisce in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, per aver bevuto una bevanda tossica al posto di una cedrata. E' accaduto questa mattina in un bar di Barberino Val d'Elsa, Firenze, ...