Acqua alta a Ischia | la mareggiata sommerge il piazzale e le strade

Emergenza smog a Bangkok : scuole chiuse - droni e piccoli aereo spruzzano Acqua ad alta quota : scuole chiuse per inquinamento fino a domani a Bangkok : l’indice della qualità dell’aria si assesta su un livello dannoso per la salute. Le autorità locali hanno autorizzato oggi l’impiego di droni e piccoli aerei per spruzzare acqua ad alta quota , nella speranza che le gocce facciano scendere al suolo le particelle sottili. L’opinione pubblica finora è divisa tra scetticismo e derisione, anche perché l’ Emergenza si ...

Sea Watch 3 di fronte a Malta - migrante si butta in Acqua per disperazione. Trattativa per l'accoglienza : A BORDO DELLA SEA Watch 3 - In attesa che l'Europa si decida a trovare una soluzione la nave tedesca Sea Watch 3 in balia delle onde da 14 giorni, uno dei 32 migranti a bordo si è buttato in acqua ...