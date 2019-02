Snowboardcross | Emanuel Perathoner | “Ci voleva la medaglia ai Mondiali | tutto è andato

Snowboardcross - Emanuel Perathoer : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Emanuel Perathoner eccezionale medaglia di bronzo! Si impone Dierdorff : All’età di 32 anni Emanuel Perathoner va a prendersi il risultato più importante della carriera: dopo esser riuscito a trionfare nel mese di dicembre in Coppa del Mondo in quel di Cervinia, l’altoatesino riesce a ripetersi nei Mondiali di Snowboardcross in quel di Solitude (Stati Uniti). L’azzurro trova il podio: una magnifica medaglia di bronzo. La top-3 mancava in casa Italia dal 2015, quando Luca Matteotti riuscì ad imporsi ...

Snowboardcross – Emanuel Perathoner fantastico a Cervinia : è il primo trionfo in carriera : Capolavoro di Emanuel Perathoner: a Cervina sorpassa tutti e conquista il primo trionfo in carriera nello Snowboardcross Si era capito sin dal mattino che Emanuel Perathoner potesse avere in serbo una magia. E alla fine l’ha tirata fuori. A 32 anni l’azzurro conquista il primo trionfo in carriera in Coppa del mondo vincendo la seconda gara consecutiva di Snowboardcross disputata a Cervinia. Era stato il migliore degli italiani ...