SECO | clima fiducia consumatori rimane stabile

Cambiamenti climatici e antivax - i rischi per la salute mondiale SECOndo l’Oms : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Clima : entro fine SECOlo il livello del mare aumenterà di 30 cm : Una ricerca pubblicata su Science lancia l’allarme: a causa dell’aumento della temperatura degli oceani, l’innalzamento del livello dei mari entro la fine del secolo potrebbe superare i 30 centimetri, e l’innalzamento previsto – precisano gli esperti – è al netto dell’aumento dei mari per lo scioglimento dei ghiacciai. “Sebbene il 2018 sia il quarto anno più caldo sulla superficie (terrestre), è ...

Clima - il riscaldamento degli oceani equivale a una bomba atomica al SECOndo : Le acque di tutto il mondo hanno assorbito il 90% dell'energia che negli ultimi 150 anni abbiamo prodotto con l'inquinamento e i gas serra

In due SECOli l'uomo ha distrutto un equilibrio climatico che esisteva da 50 milioni di anni : Il cambiamento climatico ciclicamente torna a fare notizia. Anche se è un problema costante e urgente sembra che ce ne ricordiamo solo di tanto in tanto. Lo scorso 15 dicembre, a Katowice, in Polonia, ...

Clima - Cop24 : Terra e scienza sconfitte dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo SECOlo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...