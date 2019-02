Né Emanuela Orlandi né Mirella Gregori | le ossa ritrovate in Nunziatura appartenevano a

Le ossa della Nunziatura sono di epoca imperiale. Pietro Orlandi : “Perché le hanno collegate a Emanuela?” : Le ossa ritrovate nei sotterranei di via Po, a Roma, risalgono a un'epoca compresa tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Lo hanno appurato gli scienziati a cui è stato affidato l'esame dei resti umani rinvenuti lo scorso ottobre in via Po, a Roma. La delusione di Pietro Orlandi: "Perché il ritrovamento è stato collegato a mia sorella Emanuela".Continua a leggere

Ossa trovate in Vaticano : non appartengono ad Emanuela Orlandi - risalgono all'epoca romana : Risolto il giallo delle Ossa rinvenute in Vaticano, presso la sede della Nunziatura Apostolica, qualche mese fa. I resti non apparterebbero a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori (scomparse nel 1983) - come si era ipotizzato in un primissimo momento - bensì a due antichi romani. Le Ossa, infatti, risalirebbero ad un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Della vicenda si è occupata, nelle scorse settimane, anche la trasmissione "Chi l'ha ...

Ossa in Nunziatura : giallo risolto/ Sorella Mirella Gregori "con Emanuela Orlandi non sia dimenticata" : Ossa in Nunziatura: giallo risolto. Non appartengono a Emanuela Orlandi. La Sorella di Mirella Gregori "ora riaprite il caso".

Ossa in Nunziatura - non sono di Emanuela Orlandi ma risalgono all'età imperiale : Le Ossa ritrovate lo scorso ottobre in una dependance della Nunziatura Apostolica a Roma risalgono a un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo . Questo il risultato degli esami condotti da un ...

Emanuela Orlandi - le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica risalgono a un periodo tra il 90 e il 230 dopo Cristo : Fra il 90 e il 230 d.C. . Piena età imperiale, e comunque paleocristiana. Poco meno di 2.000 anni fa. A tale periodo risalgono le ossa ritrovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma il 30 ottobre scorso e che inizialmente si ipotizzava potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori, le due ragazzine scomparse nel 1983, uno dei grandi misteri irrisolti della storia italiana. Già il 22 novembre scorso, la Procura di Roma ...

Emanuela Orlandi - potrebbe essere lei la sconosciuta di cui parla ‘Chi l’ha visto’? : Una giovane donna uccisa e seppellita sotto una coltre di terra e foglie viene trovata da un cercatore di funghi e frettolosamente seppellita, dopo l’indagine del medico legale, con il nome di Maria NN nel cimitero di Priverno, in provincia di Latina. È settembre del 1983. Da qualche mese sono scomparse Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ma nessuno le associa. Solo ora un messaggio su Whatsapp inviato alla trasmissione Chi l’ha ...

La verità irrangiungibile del caso di Emanuela Orlandi : La storia di Emanuela Orlandi non conosce ancora la verità. Dopo molti anni le ipotesi sui motivi per cui Emanuela è scomparsa sono concrete. Negli anni mano a mano degli aggiornamenti hanno fatto ...

"Verità su Emanuela" - appello al Papa del fratello della Orlandi : "Papa Francesco ci aiuti a fare emergere la verità su Emanuela". E' l'appello che rivolge al Papa, in occasione del Natale, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa nel 1983 . "Mi ...

Emanuela Orlandi - il fratello Pietro contro Papa Francesco : "Ha alzato muro di gomma" : Pietro Orlandi: "Per la Chiesa la scomparsa di Emanuela è un argomento chiuso; dentro di me il livello di rabbia sale ogni...

Emanuela Orlandi e l’uomo dell’Avon - la sorella Federica : “Anch’io avvicinata da un personaggio ambiguo” : Si riapre la pista sessuale per il delitto Orlandi. Chi l'ha visto? manda in onda un'intervista in cui la sorella Federica racconta di essere stata avvicinata da un uomo chiamato Felix e noto, negli anni '80, perché reclutava con l'inganno ragazzi e ragazze per l'industria del porno. È lo stesso che propose a Emanuela la vendita dei prodotti Avon prima che sparisse?Continua a leggere

Emanuela Orlandi - le ossa ritrovate non sono le sue : «Resti di un uomo» : sono di un uomo le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre. È quanto si apprende in Procura alla luce degli ultimi test compiuti dalla Polizia Scientifica...

Emanuela Orlandi : ossa in Vaticano - i risultati delle analisi su quei resti : Le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre non sono di Emanuela Orlandi né di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella capitale nel 1983. E’ quanto si apprende in Procura dopo i primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni resti, in particolare sulla calotta cranica e sul radio, dai quali si evince che sono certamente antecedenti al 1964. Figlia di un commesso della Prefettura della Casa ...

Ossa Nunziatura a Roma - gli inquirenti : 'Non appartengono a Emanuela Orlandi. Sono di un uomo' : I frammenti scoperti nella sede in via Po. La certezza dopo le analisi svolte: non Sono neanche di Mirella Gregori. I reperti risalgono a un periodo precedente al 1964, quando le due 15enne scomparse ...

Ossa in Nunziatura - non appartengono a Emanuela Orlandi - 'Hanno più di 50 anni e sono di un uomo' : Le Ossa umane trovate in una dependance della Nunziatura Apostolica a Roma hanno una datazione antecedente al 1964 e sono riconducibili allo scheletro di un uomo. E' quanto hanno rivelato le prime ...