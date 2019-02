La Tav secondo Salvini e il governo pro Maduro Di cosa parlare stasera a cena

Tav - Garavaglia : Numeri secondo noi sono incontrovertibili : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP nelle Filippine. Sul Tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

Dakar 2019 - risultati otTava tappa auto : Sebastien Loeb domina a Pisco - Al-Attiyah è secondo e guadagna terreno sugli inseguitori. Crolla Peterhansel : Lo spettacolo della Dakar 2019 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena inaspettati con un’ottava tappa che è sembrata a lungo nelle mani di Nasser Al-Attiyah per poi cambiare padrone nella seconda parte a causa della strepitosa prestazione dell’eterno francese Sebastien Loeb (PH-Sport), giunto alla quarta vittoria in questa edizione. Il nove volte campione del mondo WRC ha domato magistralmente le varie sezioni di dune ...

Tav - secondo fonti del governo negativa l'analisi tecnica costi benefici : Si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav. l'analisi è contenuta nella relazione consegnata al governo, definita ancora una 'bozza preliminare'. Lo si apprende da ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin devastante nella 1a manche dello slalom di Zagabria : oltre un secondo a tutte! OtTava Chiara Costazza : Non ci sono più aggettivi. Mikaela Shiffrin ha scritto un’altra pagina di storia dello sci alpino nella prima manche dello slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente danzato sulla neve croata, superando le difficoltà in totale scioltezza e aumentando il suo vantaggio porta dopo porta in maniera inesorabile. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha lasciato tutte le ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti otTavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - otTava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...