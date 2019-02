eurogamer

: In Germania GameStop regala una copia di Fallout 76 in bundle con controller PS4 usati #Fallout76 - Eurogamer_it : In Germania GameStop regala una copia di Fallout 76 in bundle con controller PS4 usati #Fallout76 - _DrCommodore : GameStop: in Germania se compri un Joystick ti regalano Fallout 76 - -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Un utente tedesco di Reddit ha pubblicato una foto che immortala una promozione davvero peculiare presso unsituato inCome riporta VG247.com, infatti, il banner pubblicitario indica chiaramente che verrà offerta unagratuita di76 con l'acquisto di unPS4 usato. La promozione fa decisamente riflettere, e per quanto potrebbe essere dovuta ad un eccesso di copie del gioco acquistate dalla catena in, quest'offerta sembra sottolineare come si stia facendo di tutto per piazzare il gioco Bethesda.Come ricorderete infatti, il titolo di Bethesda è stato scontato praticamente ovunque poco dopo il lancio, sia in formato digitale che fisico, e non è certo un segreto che si tratti di un gioco che non ha incontrato molti favori tra pubblico e critica.Read more…