Fiorentina | i Viola tornano a Udine | Pioli | ' Davide Astori sarà con noi'

Fiorentina-Roma : 'profondo giallo-rosso' - la porta romanista 'violata' da ben 7 reti : Mercoledì 30 gennaio è stata una giornata da dimenticare per la Roma, la sua avventura in Coppa Italia termina dopo uno schiacciante 7-1 da parte della Fiorentina che passa in semifinale dove affronterà Atalanta, vincente a sorpresa sulla Juventus per 3-0. Super Fiorentina I viola hanno infiammato il Franchi e come un uragano hanno spazzato la squadra capitolina senza pietà e senza sosta. Prima tripletta per il giovane Federico Chiesa, futuro ...

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...

Chievo-Fiorentina 3-4 - la Viola rivede la zona Europa : Chievo-Fiorentina 3-4 - Rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica aggiornata La cronaca. Primo tempo frizzante al "Bentegodi" di Verona. La Fiorentina si porta sul doppio vantaggio con Muriel ...

Chievo-Fiorentina - spettacolo al Bentegodi : 3-4 - passano i Viola all'ultimo respiro : Sette gol, tre pali, due rigori, un’espulsione ed emozioni a non finire: la Fiorentina espugna il Bentegodi di Verona battendo il Chievo con un pirotecnico 4-3 e torna a sperare per un posto in Europa. Protagonisti nel bene e nel male Benassi e Chiesa. Il centrocampista segna il suo settimo gol stag

Fiorentina - il dolce post social di Muriel per i tifosi viola : “sono tornato a sorridere - siete nuova vita per me” [FOTO] : L’attaccante colombiano ha inviato un messaggio ai propri tifosi, utilizzando dolci parole Una nuova vita, un nuovo capitolo della propria carriera cominciato come meglio non si potrebbe: con una doppietta. Due gol, quelli di Luis Muriel, che non son serviti però alla Fiorentina a portare a casa i tre punti, fermata sul pareggio da un’arcigna Sampdoria. Il colombiano però ha conquistato i suoi tifosi, inviandogli anche un ...

Ex tecnico Fiorentina : 'Vi racconto perché i viola hanno scartato Zaniolo' : L'ex allenatore degli Allievi della Fiorentina Claudio Masitto svela ai microfoni di RMC Sport i primi passi di Nicolò Zaniolo in viola e le motivazioni che potrebbero aver portato la Fiorentina a svincolarlo: 'Lo si vedeva subito che aveva talento, però non aveva cultura del lavoro, ...

Fiorentina-Sampdoria - gol pazzesco di Muriel… di nuovo! Tacco - dribling e coast to coast : è 2-1 Viola [VIDEO] : Dopo la rete del vantaggio siglata nel primo tempo, Muriel si ripete nella ripresa: coast to coast pazzesco dell’attaccante colombiano che firma un’altra splendida rete Luis Muriel si presenta all’esordio nella Fiorentina con una doppietta strepitosa. Dopo il gol del vantaggio siglato nei primi 45 minuti, l’attaccante colombiano si è ripetuto con un’altra splendida rete nella ripresa. Muriel ha ricevuto palla ...