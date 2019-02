Di Maio attacca Carige | gestione scellerata collegata alla politica

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Pil. Di Maio : "Nessuna manovra correttiva". E attacca : "Il Pd non ci ha portato fuori dalla crisi" : ...che si continui a tagliare welfare e diritti per finanziare un debito che comunque continua a crescere o volete che si cominci ad aiutare le persone che hanno bisogno per far crescere l'economia? Da ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

Dopo Di Maio anche Salvini attacca la Francia : 'Nessuna lezione da Macron' : Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron". I due vicepremier contro Macron Di Maio resta sulla sua ...

Salvini insiste : colpa delle Ong. E Di Maio attacca la Francia : Lutto avvertito da molti, persino tra i cuori di pietra della politica, oggi. Il candidato leader del Pd, Nicola Zingaretti, se ne fa scudo per dire che 'nulla è risolto'. La presidente del Senato, ...

Juncker : 'Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia'/ Ue - Di Maio attacca : 'Lacrime di coccodrillo' : Jean-Claude Juncker: 'Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia'. Ultime notizie Ue, Luigi Di Maio attacca: 'Lacrime di coccodrillo'.

Francia - ministra attacca Di Maio : “Chiudere europarlamento di Strasburgo? Dichiarazione di guerra alla democrazia” : “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’europarlamento, critica Strasburgo…Inizio di campagna o Dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così scrive su Twitter la ministra francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, commentando l’iniziativa del vicepremier 5Stelle che, arrivato a Strasburgo assieme a Alessandro Di Battista, aveva definito quella sede ...

Salvini e Di Maio attaccano Fazio - lui si fa 'difendere' da Crozza : Tra i casi televisivi che faranno discutere nei prossimi mesi il più grosso, eccezion fatta per il Festival di Sanremo 2019 destinato, viste le premesse, a sollevare polemiche politiche aspre, è quello che riguarda Fabio Fazio. Già preso di mira in passato, anche da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il conduttore ieri sera ha subito un nuovo attacco firmato Matteo Salvini. Il fatto che l'invettiva del vice Premier e ministro ...

Finanziamenti a Radio Padania - Boldrini attacca il M5S ma Di Maio : 'Glieli ha dati il Pd' : Gli ultimi mesi hanno raccontato come quello di Laura Boldrini ed il governo Lega-Movimento Cinque Stelle non sia un rapporto di stima. Spesso è stata protagonista di scontri dialettici e politici abbastanza importanti con Matteo Salvini. Stavolta, però, al centro del suo attacco c'è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Tutto nasce da una denuncia di Repubblica che parla di Finanziamenti a Radio Padania provenienti ...

Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Intanto tagliano i fondi all editoria'. Di Maio 'Supplemento di istruttoria' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...

“Comandano i terroni” - polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i fondi ai giornali : “In 3 anni arriveranno a zero” : Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, siciliano doc, al ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : «Ipocrisia vergognosa» : Agenzia Vista, 'Di Maio in aula attaccava Gentiloni per aver salvato Mps con i sodi pubblici, in realtà hanno fatto la stessa identica cosa con l'ipocrisia di non ammetterlo. Il problema non è che ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...