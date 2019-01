Salvini entra alla Camera con la divisa della polizia | per il Pd ' Un affronto'

Matteo Salvini entra alla Camera con la giacca della Polizia e il Pd sbrocca : 'Come i dittatori e i golpisti' : È bastato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini si presentasse alla Camera indossando una giacca della Polizia per mandare ai matti alcuni parlamentari del Partito democratico. Uno dei più ...

Sea Watch - sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miglio da Siracusa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

Lino Banfi entra in commissione Unesco. Salvini ironico : 'E Pozzetto?' : "Apriamo questo dibattito e sorridiamo - ha aggiunto - che l'Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo". L'opposizione va all'attacco dopo le parole di Banfi : "Basta ...

Lino Banfi entra in commissione Unesco. Salvini : 'E Pozzetto?' : Lino Banfi entra nella commissione Unesco, ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio alla kermesse M5s sul reddito di cittadinanza. Una scelta che, però, attira le critiche dell'opposizione ...

Silvio Berlusconi candidato - Antonio Martino : "Salvini non c'entra - il Cav è oltre. Lui..." - soffiata privata : Dietro la candidatura di Silvio Berlusconi "c'è qualcosa di grandioso". Intervistato dal Tempo, Antonio Martino va dritto al punto: "Un uomo che a 82 anni, con la possibilità di godersi in piena libertà gli ultimi anni della sua vita decide di sacrificarsi e rimettersi in gioco non lo fa per vanità.

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...

Migranti delle navi delle Ong possono sbarcare : andranno in otto Paesi - compresa l'Italia. Salvini : "Non entra nessuno" : E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni". L'intesa comprende anche i ...

Salvini attacca Conte su Sea Watch : “In Italia non entra nessuno” : E’ scontro aperto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sugli immigrati. Appresa la notizia che i migranti della Sea Watch sbarcati a Malta saranno distribuiti tra otto Paesi europei tra i quali l‘Italia il leader della Lega che si trova a Varsavia tuona: “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano… Non sono stato consultato. Se ci deve essere una condivisione nel governo ci deve essere prima di prendere le ...

Decreto Sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio taglio per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

Migranti - Salvini : "In Italia si entra solo chiedendo permesso" : "In Italia si entra solo chiedendo permesso e per favore". A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Bormio, e commentando la drastica diminuzione degli sbarchi, i cui numeri sono ...

Natale - i ladri entrano in casa di Corona. Lui : 'Spero in Salvini' : È tornato, ha trovato la casa sottosopra e ha subito preso in mano lo smartphone per documentare ogni cosa. I ladri sono entrati in casa di Fabrizio Corona e l'ex re dei paparazzi ha condiviso sul web ...