RAGE 2 | un nuovo video gameplay ci dà un assaggio di cosa ci aspetta

Gli sviluppatori di RAGE 2 annunciano un nuovo video gameplay in arrivo con un tweet ironico indirizzato a Far Cry New Dawn : Il rosa, come saprete, è uno dei colori dominanti in RAGE 2. Ma anche Far Cry: New Dawn fa largo uso della tonalità. Ebbene, come segnala VG247.com, gli sviluppatori di RAGE 2, Avalanche Studios, si sono divertiti un po' pubblicando un tweet indirizzato proprio al nuovo Far Cry: New Dawn. Ultimamente sono giunte moltissime informazioni sul titolo di Ubisoft, ma la prossima settimana è il turno di RAGE 2.Il tweet di RAGE 2 annuncia che per la ...

Nigel FaRAGE : stanno preparando nuovo referendum sulla Brexit - : L'ex leader del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito , UKIP, ha dichiarato che bocciando l'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit i deputati hanno agito in relazione al documento come ...

Corinaldo tRAGEdia - nuovo sopralluogo dei Ris alla Lanterna azzurra. Locale al setaccio : Lanterna Blu di Corinaldo , il Locale della tragedia dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre hanno perso la vita sei persone: cinque minorenni e una mamma. LEGGI ANCHE Simulazione della strage in 3D ...

RAGE 2 festeggia il Natale con il nuovo trailer "12 Days of RAGEmas" : Il Natale è quasi arrivato e molte aziende hanno scelto di festeggiare in diversi modi la ricorrenza, alcuni giochi hanno ricevuto aggiornamenti a tema, mentre Bethesda ha deciso di utilizzare lo spirito natalizio per promuovere il suo RAGE 2, pubblicando un divertente trailer.Come riporta Gamerant, il nuovo trailer, intitolato "12 Days of RAGEmas", è stato realizzato utilizzando una compilation di gameplay di RAGE 2. Il filmato è incentrato ...

RAGE 2 : un nuovo video gameplay si focalizza sulle abilità e i poteri del protagonista : Il 2019 si appresta ad essere un altro anno di grandi uscite e, tra queste, non possiamo non menzionare quella di RAGE 2. Dopo un capitolo dalle grandi potenzialità, la serie sta per tornare con un secondo episodio che si preannuncia davvero esplosivo.Per lenire l'attesa, ecco che Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay che, in compagnia del game director, Magnus Nedfors, ci illustra le abilità e i poteri con cui il protagonista, ...

Sfera Ebbasta e il nuovo singolo 'Happy Birthday' in FIMI : la canzone controversa dopo la tRAGEdia : dopo la tragedia di Corinaldo, Sfera Ebbasta ha avuto una sorpresa nella classifica FIMI. Nessuno si sarebbe aspettato questo risultato dopo quanto successo nella discoteca e le polemiche sull'artista.

Il nuovo tatuaggio di Sfera Ebbasta per le vittime di Ancona dopo la tRAGEdia al Lanterna Azzurra : Il tatuaggio di Sfera Ebbasta arriva dopo l'assurda tragedia del Lanterna Azzurra, nella quale hanno perso la vita sei persone in attesa dell'arrivo del trapper che in quel momento stava ancora suonando a Rimini. Solo una piccola corona composta da 6 stelle per ricordare le vittime della follia umana manifestatasi in più di una forma e della quale si indagano ancora le cause fondanti. Questa la prima reazione del trapper che già nelle ...

Agrofood Bic - nuovo incubatore per start-up nel food e beveRAGE : Bologna, 10 dic., askanews, - Un polo di innovazione multiazienda con l'obiettivo di creare un acceleratore di promettenti e innovative start-up nei settori food&beverage ed agro-industriale. Si ...

StRAGE in discoteca a Corinaldo - indagini no-stop : nuovo sopralluogo - si ascoltano testimoni : Qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante scatenando il panico nel locale in cui sono morte sei persone. La sala in cui era atteso il concerto di Sfera Ebbasta poteva contenere 469 posti ma i ...

The Game Awards 2018 : RAGE 2 riceve un nuovo trailer che svela la data d'uscita : Sapevamo che il gioco sarebbe stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 grazie a qualche tweet di Bethesda, ma la partecipazione di Rage 2 all'evento ha riservato in ogni caso qualche sorpresa dal momento che ora il titolo ha una data d'uscita, fissata per il 14 maggio 2019.La data di lancio è stata resa nota al termine di un esplosivo trailer di Gameplay mostrato agli spettatori degli Awards, un video specificatamente dedicato alle ...

Dr MiRAGE : il nuovo drama di The CW sulla graphic novel Valiant : Dr Mirage è l’ultimo acquisto di The CW in merito alle serie Tv che offrirà nel suo catalogo. Ancora una volta si punta alle graphic novel e nello specifico a Valiant, grazie ad un progetto ideato da Laurie McCarthy di Regin. Non si tratta della prima volta in realtà che Dr Mirage viene messo sotto ai ferri per comparire sul piccolo schermo, dato che un primo lancio è stato sviluppato due anni fa dal creatore di Annabelle, Gary ...