Per l' Istat siamo in recessione | ma non è una sorpresa

Istat - Pil nel quarto trimestre diminuito dello 0 - 2 Per cento : Italia in recessione : Nel terzo trimestre l'economia Italiana si era contratta dello 0,1%. Nel confronto con il quarto trimestre 2017 il Pil è aumentato dello 0,1%. Si tratta di "un ulteriore abbassamento del tasso di ...

Istat - +200mila occupati - giù Permanenti : ANSA, - ROMA, 31 GEN - A dicembre 2018 l'occupazione è cresciuta dello 0,9% rispetto a dicembre del 2017, pari a 202 mila unità in più. Lo comunica l'Istat specificando che ad aumentare sono stati ...

Conte annuncia la recessione : "Da dati Istat mi aspetto nuova contrazione del Pil. Ma recuPereremo" : Conte si è detto sicuro ad Assolombarda che "Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". ...

Istat : a gennaio sale clima fiducia consumatori - cala Per imprese : Roma, 30 gen., askanews, - A gennaio 2019 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 113,2 a 114; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registra invece una ...

Istat - fiducia in rialzo Per i consumatori ma non Per le imprese : ROMA - A gennaio due velocità per l'indice di fiducia: quella dei consumatori sale da 113,2 a 114,0 mentre quello delle imprese registra una flessione, passando da 99,7 a 99,2. In particolare per ...

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0Per i conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...

Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati - ecco Perché (video) : ecco Redmi Note 7, il primo senza il brand Xiaomi ma l'ennesimo smartphone cinese che è pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di qualità, l'abbiamo provato per qualche giorno e ve lo possiamo già consigliare ad occhi chiusi. L'articolo Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati, ecco perché (video) proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Dominik Paris - la vittoria nella discesa di Kitzbuehel 2019. Streif conquistata Per la terza volta! : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino ha giganteggiato sulla mitica Streif e si è laureato dottore nell’Università della velocità per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2013 (ma non va dimenticato il successo in superG nel 2015). Oggi l’azzurro è stato praticamente perfetto, ha fatto gara alla pari con Feuz e nel finale si è ...

La casa più cara del mondo è stata acquistata a New York Per 238 milioni - : Ken Griffin, il fondatore dell'hedge fund Citadel, ha pagato la cifra per un immobile con vista su Central Park. Pochi giorni fa aveva investito a Londra

Istat : crescita contenuta Per export extra Ue in 2018 - +1 - 7% : Roma, 24 gen., askanews, - A dicembre 2018 entrambi i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue mostrano una riduzione, congiunturale più marcata per le esportazioni, -5,6%, rispetto alle ...

Al-Attiyah ‘copia’ Valentino Rossi : acquistata una fattoria in Spagna Per la realizzazione di un Ranch : Al-Attiyah come Valentino Rossi: il vincitore della Dakar 2019 ha acquistato una fattoria in Spagna per realizzare un Ranch Archiviata la Dakara 2019, da lui vinta, Nasser Al-Attiyah adesso sogna in grande. Il pilota qatariota ha infatti in mente un grande progetto che ‘copia’ un po’ l’idea di successo di Valentino Rossi e del suo staff: Al-Attiyah ha infatti in programma di realizzare un Ranch nello stile di quello ...

Quel presentatore condannato al carcere Per aver intervistato un gay : Mohammad Al Gheiti , presentatore televisivo egiziano, si è reso responsabile di un'azione che - a quanto pare - rientra in una fattispecie penale del diritto vigente nella nazione nordafricana: un ...

#Truffa online Per la #Vorwerk : sito promette sconto Per il Bimby acquistato in fabbrica #bastabufale #bufale : Tra Folletto e Bimby è difficile non conoscere la Vorwerk, grande ditta di piccoli elettrodomestici per la casa. Tutti prodotti eccezionali e con un costo elevato che non tutti possono permettersi. Facile quindi cadere nella trappola dell’ultima truffa online che li riguarda.Si promette una vendita con pezzi limitati in offerta, scontati del 30% e acquistabili direttamente dalla fabbrica. Secondo quanto pubblicizzato su Google e poi ...