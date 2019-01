Monza | dipendente di Iper minaccia cliente cinese | Ti sparo in testa

Monza : uccide il figlio tossicodipendente e si autodenuncia ai carabinieri : Questa mattina, in un appartamento del Comune di Muggiò, nella ricca provincia lombarda di Monza - Brianza, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Un pensionato di 72 anni, Mario Colleoni, ha colpito ripetutamente alla testa il figlio tossicodipendente di 48 anni uccidendolo. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri e si è auto - denunciato. In base ai primi rilevamenti della Scientifica l'arma utilizzata per commettere l'omicidio ...