Kilde domina prove libera cdm a Garmisch

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : il norvegese Kilde domina. Terrificante caduta per Gisin. Azzurri fuori dalla top ten : La Val Gardena si conferma ancora una volta terra di conquista per la Norvegia. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la Discesa libera sulla Saslong, centrando il terzo successo della carriera in Coppa del Mondo. Una gara semplicemente perfetta quella del norvegese, che è stato eccezionale nella parte alta di scorrimento e poi ha domato al meglio anche le numerose difficoltà del tracciato. Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi degli ...