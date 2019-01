Giulia Salemi sta male : Francesco Monte fa un gesto che spiazza : Francesco Monte si prende cura di Giulia Salemi: il clamoroso gesto Queste ultime ore non sono state proprio semplicissime per la fidanzata di Francesco Monte. La ragione? Giulia Salemi si è ammalata, e sui social ha rivelato di star soffrendo molto per questa brutta influenza. Ma non è finita qua perchè ieri sera la ragazza ha pubblicato un video su instagram in cui ha voluto mostrare di avere un dottore speciale al suo fianco a prendersi cura ...

Giulia Salemi : chi è - vita privata e carriera della showgirl : Giulia Salemi: chi è, vita privata e carriera della showgirl Chi è Giulia Salemi e carriera Giulia Salemi è una modella, un personaggio televisivo ed un’attrice. Suo padre è italiano mentre sua madre ha origini persiane. Attualmente la showgirl è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. La vita privata e la carriera di Giulia Salemi Giulia Salemi nasce il 1 aprile 1993 a Piacenza. Il padre, Mario Salemi, è italiano mentre la madre, ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi felici - ma niente convivenza per ora : Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno iniziato una storia d'amore. Una relazione in cui in pochi credevano, soprattutto a causa dell'atteggiamento di lui all'interno della Casa. Ma da quando sono usciti, Francesco Monte e Giulia Salemi sono più uniti che mai. Una relazione che è diventata sempre più solida Durante il reality la coppia litigava spesso ma poi si riappacificava sempre, e Francesco stesso ha ammesso che la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Lisa Fusco svela dettagli intimi : Procede a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi a tal punto che si sta già ipotizzando una possibile convivenza. Giulia ha trascorso le vacanze natalizie a Taranto, paese d'origine di Francesco, dove ha conosciuto amici, parenti e i posti dove è nato e cresciuto il suo fidanzato. La soubrettina Lisa Fusco che con loro ha diviso un pezzo del percorso all'interno del Grande Fratello Vip ha rivelato particolari intimi sulla ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : la foto nel cuore della notte che infiamma il web : Francesco Monte e Giulia Salemi felici e innamorati: la foto nel cuore della notte che infiamma il web Francesco Monte e Giulia Salemi, al di là delle perplessità che molti sembravano avere su di loro al Grande Fratello Vip, stanno dimostrando oggi di essere intenzionati a fare sul serio con il loro rapporto di coppia. […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: la foto nel cuore della notte che infiamma il web proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi quasi commossa - la sorpresa : “Scioccata - bellissimo tanto amore” : Giulia senza parole dopo l’ultima ospitata: tanto amore per l’ex del Gf Vip Giulia Salemi può dirsi davvero soddisfatta del suo percorso al Grande Fratello Vip perché se i risultati sono questi allora vuol dire che ha lasciato il segno. Nella sua ultima ospitata infatti la fidanzata di Francesco Monte ha ricevuto una valanga di […] L'articolo Giulia Salemi quasi commossa, la sorpresa: “Scioccata, bellissimo tanto ...

Giulia Salemi soddisfatta e appagata psicologicamente e fisicamente da Monte : Giulia Salemi durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco Monte, a cui ormai è legatissima “Mi tiene in forma in tutti i sensi, psicologicamente e fisicamente: mi appaga”, confida la 25enne italo-persiana. Fa intendere che con lui anche sotto le lenzuola le cose vanno più che bene… Francesco Monte la tiene in forma. Giulia Salemi è al settimo cielo. “Da quando Francesco è fuori dalla Casa del GF Vip, è ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - svelato dettaglio intimo : scoppia il caos : Francesco Monte e Giulia salemi, emerge un dettaglio intimo e scoppia il caos Procede tutto a gonfie vele tra Francesco Monte e Giulia salemi. L’amore e la passione hanno ormai totalmente travolto la coppia. Un amore e una passione che paiono inarrestabili anche all’ombra delle lenzuola. A svelare il dettaglio intimo è stata Lisa Fusco, […] L'articolo Francesco Monte e Giulia salemi, svelato dettaglio intimo: scoppia il caos ...

Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici : ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole : Giulia Salemi durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco Monte, a cui ormai è legatissima. “Mi tiene in forma in tutti i sensi, psicologicamente e fisicamente: mi appaga”, confida... L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici: ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Giulia Salemi e Francesco Monte lasciano l’Italia? Il nuovo progetto : Francesco Monte e Giulia Salemi vanno a vivere in America? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è esplosa la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi e, ad oggi, sembra aver preso la giusta direzione. Negli ultimi giorni si è molto parlato di una loro possibile convivenza. Intervistato dal settimanale nuovo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che è ancora presto per compiere un passo così importante, ...

Francesco Monte no convivenza con Giulia Salemi : “Voglio andare in America” : Francesco Monte e Giulia Salemi news: nessuna convivenza per la coppia La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip. Ma per il momento nessuna convivenza: l’ex tronista di Uomini e Donne resta a vivere a Roma mentre l’italo-persiana abita da tempo a Milano. “È ancora troppo […] L'articolo Francesco Monte no convivenza con Giulia Salemi: “Voglio andare in ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani ha un ripensamento? : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fariba Tehrani si pente di un gesto? Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social e in queste ore ha postato un commento che potrebbe essere riferito a Giulia Salemi e Francesco Monte. “Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupi*i rituali”. Sono state queste le parole della madre dell’influencer su Instagram. Fariba ha avuto un ripensamento su ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : arriva il rimprovero di Fabio Basile : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fabio Basile li critica Durante la serata di ieri Francesco Monte e Giulia Salemi sono nuovamente apparsi insieme, ma la coppia ha deciso di non trascorrere la cena da soli. Con loro infatti è apparso un altro protagonista del Grande Fratello Vip: Fabio Basile. Peccato però che l’entusiasmo di Francesco e Giulia sia stato smorzato dal rimprovero del bel judoka. Basile infatti, appena è stato annunciato ...

Giulia Salemi : chi è - vita privata e carriera della showgirl : Giulia Salemi: chi è, vita privata e carriera della showgirl Chi è Giulia Salemi e carriera Giulia Salemi è una modella, un personaggio televisivo ed un’attrice. Suo padre è italiano mentre sua madre ha origini persiane. Attualmente la showgirl è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. La vita privata e la carriera di Giulia Salemi Giulia Salemi nasce il 1 aprile 1993 a Piacenza. Il padre, Mario Salemi, è italiano mentre la madre, ...