Diciotti | Conte | parlare di immunità e salva-Salvini è un falso

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Diciotti : Conte - parlare di salva-Salvini è un falso : "In merito alla decisione della Giunta del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del ministro Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti, si sta consumando un caso di disinformazione. parlare di immunità è un grande strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di fuorviare il dibattito pubblico". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Giuseppe Conte difende ancora Matteo Salvini sul caso Diciotti : Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta, prova a spostare i riflettori da Matteo Salvini all'intero governo sul caso Diciotti e sulla questione della richiesta di autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania. Insomma, come già HuffPost ha scritto ieri, una sorta di scudo umano per salvare il ministro dell'Interno e l'esecutivo."Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo ...

Conte dà la copertura al suo vicepremier : "Sulla Diciotti decisione di tutto il governo" : 'Il dato politico - ha spiegato - è che questa vicenda va inquadrata nell'ambito di una politica specifica del governo nel campo dell'immigrazione e va letto così'. La blindatura del periclitante ...

Perché il caso Diciotti è il punto di non ritorno del Governo Conte : Nonostante Conte ci abbia messo la faccia, la questione Diciotti è tutt'altro che risolta. Se Di Maio vota sì, allora sconfessa una decisione collegiale che è diventata il simbolo del nuovo corso dell'intero Governo in tema di immigrazione. Se Di Maio vota no, rinnega esplicitamente uno dei punti cardine dello spirito del Movimento 5 Stelle e dimostra tutta la sua subalternità a Salvini.Continua a leggere

Diciotti - Salvini : “Mi aspetto il voto del M5s? No - dell’intero Senato. Apprezzo le parole di Conte ma non le ho chieste io” : Dice di aspettarsi non solo il voto del Movimento 5 stelle ma anche “dell’intero Senato”. Le parole di Giuseppe Conte? Non le ha richieste lui, anche se l’intervento gli fa piacere. Matteo Salvini interviene alla Camera per il question time ma le sue dichiarazioni non possono che essere rivolte a Palazzo Madama, dove in mattinata si è riunita per la prima volta la giunta per le Immunità. L’organo parlamentare ...

Diciotti - la strategia di Conte per togliere dall'imbarazzo i 5Stelle : "Non mi sostituisco ai senatori che dovranno votare". Giuseppe Conte si smarca da chi gli chiede un parere sul dibattito in giunta per le autorizzazioni che dovrà decidere se consentire ai giudici di rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso della Diciotti."Esprimo un dato inoppugnabile che è il dato politico che mi compete come autorità di governo", ha spiegato il premier, "Non voglio mettere fretta ai senatori, hanno tutto l'agio di fare ...

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : 'Il governo traballa'. Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : È vero che si dovrebbe aspettare la sentenza definitiva, ma non il massimo della vita politica per un ministro dell' Interno avere questa spada di Damocle sulla testa'.

Diciotti - Conte : “Con Di Maio e Toninelli depositeremo una memoria - decisione fu del governo” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno una memoria, spiegando che sul caso Diciotti c'è stata una decisione che coinvolge tutto il Governo. È terminata la prima seduta della Giunta per le immunità del Senato che dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere.Continua a leggere

Conte : nessuna ripercussione sul governo dal caso Diciotti : Milano, 30 gen., askanews, - Non ci sarà 'alcuna ripercussione sul governo' dal caso Diciotti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. 'C'è un accordo ...