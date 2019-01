Apple abbasserà i prezzi dei nuovi iPhone?

gqitalia

: Il Q1 2019 di Apple: iPhone in crisi, l'azienda abbasserà i prezzi - infoitscienza : Il Q1 2019 di Apple: iPhone in crisi, l'azienda abbasserà i prezzi - 24WallStreet : Vendite in calo, Apple abbasserà prezzo iPhone in alcuni Paesi - cinemaniaco_fb : Il Q1 2019 di Apple: iPhone in crisi, l'azienda abbasserà i prezzi -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)corre ai ripari e considera la possibilità di abbassare idei suoial di fuori degli Stati Uniti. Dopo aver annunciato un trimestre con ricavi e profitti in calo rispetto a un anno fa - complice soprattutto un pesantissimo -15% sulle vendite deglinel periodo natalizio - è Tim Cook in persona a ventilare l'ipotesi di un taglio del listino al fine di favorire la ripresa disul mercato. «Alcune valute estere si sono indebolite nel corso dell'ultimo anno e in questi paesi il prezzo dell'è risultato essere ovviamente più alto. Così, stiamo valutando di avvicinarci maggiormente ai nostrilocali (inteso come il costo in dollari negli Stati Uniti ndr) nella speranza di aiutare le vendite in quelle aree», afferma l'amministratore delegato della Mela in un'intervista alla Reuters.Insomma,fa i suoiin dollari e poi li converte a ...