Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 e gli ospiti dell’8 febbraio | da Morgan a

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Sono stati annunciatideldiad eccezione di uno: quello de Il Volo. Il trio pop lirico ha presentato alla stampa italiana il nuovo disco di inediti, Musica, anticipato dal singolo sanremese Musica che resta ma non ha ancora comunicato il nome dell'ospite/deglisul palco nella serata di venerdì 8.Ainfatti, anche quest'anno, è confermato il duetto con ospite. I 24 Campioni in gara alditra martedì 5 e sabato 9si esibiranno in duetto con ospite italiano o internazionale a loro scelta nella quarta serata di venerdì 8. In sostituzione alla serata Cover, Claudio Baglioni propone per il suo secondoda direttore artistico una serata speciale all'interno della quale i brani vivranno di una nuova luce grazie a nuovi arrangiamenti e featuring.Dopo l'elenco dei primi 12, ne ...