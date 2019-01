Sarri | Hazard? Se vuole può andarsene

Chelsea - Hazard risponde a Sarri : 'Quello che dice l'allenatore non conta niente' : La replica arriva secca al termine della semifinale di Carabao Cup vinta contro il Tottenham, in cui Eden Hazard è risultato il migliore in campo. Prestazione che già da sola sarebbe stata una bella ...

Sarri : «Higuain non è fragile mentalmente. Hazard grande giocatore - non un leader» : «Non temo l’ammutinamento» La conferenza stampa di Sarri alla vigilia di Chelsea-Tottenham di Coppa di Lega e dopo la sfuriata successiva alla sconfitta nel derby con l’Arsenal. Sfuriata che, come prevedibile, ha avuto ampia risonanza sui media inglesi. All’andata finì 1-0 per gli Spurs che domani – a Stamford Bridge – non avranno per infortunio né Harry Kane né Dele Alli infortunati. Mancherà anche Son impegnato in ...

Sarri trova Higuain ma può perdere Hazard : il Real lo vuole subito : Maurizio Sarri si prepara ad abbracciare Gonzalo Higuain ma rischia di dover rinunciare a Eden Hazard . Se il Pipita è infatti in dirittura d'arrivo in casa Chelsea , si vocifera di visite mediche già ...

Chelsea - Sarri prepara la trasformazione : “Utilizzerò Hazard come falso nove” : Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha svelato una potenziale innovazione tattica per il futuro del club londinese: “Non vedo problemi da parte di Hazard nel giocare come attaccante centrale. Ha giocato quattro partite come finto nove e ha segnato 3 reti, servendo 2 assist. Per cui non riesco a vedere problemi. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni in quella posizione, ma in ...

Chelsea - Sarri elogia Hazard : “Decisivo come Messi e Ronaldo” : Dopo la sconfitta interna con il Leicester, il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato al successo e si è ripreso il quarto posto in classifica in Premier. Nel 2-1 con cui i Blues hanno piegato ieri sera il Watford è stato decisivo Hazard – autore di una doppietta -, elogiato dal tecnico toscano a fine gara: “Mi è piaciuta molto la determinazione per i 90', il risultato è stato una naturale conseguenza. Hazard è un giocatore ...