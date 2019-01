Pensioni | partono la Q100 e l' opzione donna | ma per Salvini il vero ' obiettivo è Q41'

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Con il messaggio pubblicato nel pomeriggio di ieri da parte dell'Inps si è aperta ufficialmente la finestra utile per poter inviare le prime domande di accesso alla pensione anticipata tramite la quota 100. Il momento era molto atteso dai lavoratori, visto che si discute ormai da mesi delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale, che dovevano essere in partenza già dall'inizio dell'anno. Diversi problemi di natura tecnica hanno fatto slittare l'arrivo del decreto legge, che si è concretizzato nella sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale solo alla fine del mese di gennaio ed ha avuto prevedibilmente fin dall'inizio un'elevata manifestazione di interesse dai lavoratori. All'interno del proprio comunicato l'Inps ricorda i requisiti di accesso alla misura, che prevedono il raggiungimento di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Via libera anche alle uscite anticipate per ...