Inter | pugno duro di Zhang | solo otto sicuri di restare | tra questi Icardi RUMORS

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Tanto tuonò che non piovve. La sessione invernale di calciomercato dell'potrebbe essersi aperta e chiusa con l'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Il giocatore arriva per sostituire Sime Vrsaljko, che non ha mai superato completamente l'infortunio al ginocchio e che lo costringerà all'operazione, con uno stop intorno aglimesi. Sembrava che potesse esserci una piccola rivoluzione sugli esterni offensivi, con le partenze di Ivan Perisic e Antonio Candreva, ma non sono arrivate offerte congrue al loro valore, soprattutto per quanto riguarda l'esterno croato, finito nel mirino dell'Arsenal che, però, lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Ogni discorso è rinviato alla prossima estate, quando il presidente Stevensarà pronto a cambiare tutto.La rivoluzione ...