huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I tecnici di Camera e Senato sul tetto dei 45 anni per il riscatto della laurea: 'Le nuove norme a rischio costituziona… - raveragiuliano : RT @HuffPostItalia: I tecnici di Camera e Senato sul tetto dei 45 anni per il riscatto della laurea: 'Le nuove norme a rischio costituziona… - HuffPostItalia : I tecnici di Camera e Senato sul tetto dei 45 anni per il riscatto della laurea: 'Le nuove norme a rischio costituz… - allegrettiluca : La casta della Camera? Gli idraulici,stipendi fino a 154mila euro | Montecitorio costa come l'Europarlamento di Str… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "Sembrerebbe opportuno valutare, anche con riferimento al principio costituzionaleparità di trattamento, le ragionidiversità dei criteri di calcolo a seconda che il soggetto si trovi al di sotto o al di sopra di una certa soglia anagrafica": lo affermano idiche hanno esaminato le nuove norme contenute nel Decretone e in particolare quelle relative "aldei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo".Tra le segnalazioni del dossier messo a punto dagli esperti dialle norme sul, oltre ai rilievi sull'uso dei criteri anagrafici, viene evidenziato anche il rischio che "per i soggetti che superino o abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, non sarebbe più possibile presentare la domanda didei corsi di ...