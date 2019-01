Conte annuncia la recessione | Da dati Istat mi aspetto nuova contrazione del Pil

Conte annuncia che l'Italia è in recessione : l'Italia è in recessione tecnica. Non era un segreto, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale del governo. Con quasi 24 ore d'anticipo rispetto all'Istat il premier Giuseppe Conte ha infatti annunciato di aspettarsi “un'ulteriore contrazione del pil”. Domattina toccherà all'Istituto di statistica

Sea-Watch - Conte annuncia l’intesa : 5 Paesi accoglieranno i migranti : Il capo del governo e la richiesta di processo a Salvini: mi assumo la responsabilità del caso Diciotti. Vertice nella notte tra gli alleati

Sea Watch - Giuseppe Conte annuncia la svolta : "Vertice notturno con Salvini e Di Maio" : Vertice notturno a Palazzo Chigi e caso Sea Watch a un passo dallo sbloccarsi. È Giuseppe Conte, dal summit Med7 dei Paesi dell'area mediterranea dell'Unione europea a Nicosia (Cipro) ad annunciare i passi avanti nella vicenda della nave della Ong tedesca bloccata da giorni al largo di Siracusa con

Conte : “Slittamento provvedimenti? Sono complessi”. E annuncia : “Con quota 100 in Eni 3 assunti ogni uscita” : “Il differimento del reddito di cittadinanza alla settimana prossimo è dovuto al fatto che è un provvedimento molto complesso, ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene. Stiamo prevedendo un sistema integrato e stiamo acquisendo il parere della ragioneria, ma cio’ non significa che ci sia alcun problema. Quello che interessa e’ la pubblicazione in gazzetta ufficiale”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte a ...

Carige - Pd annuncia interrogazione : 'Conte in conflitto di interessi' - : Esponenti dem hanno chiesto chiarimenti per la posizione del presidente del Consiglio, che da avvocato è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere dell'istituto della sua Fondazione. Marattin: "...

Carige - il Pd annuncia un’interrogazione parlamentare : “Conte in conflitto d’interessi - era consulente di Mincione” : Il socio e mentore Guido Alpa a lungo consigliere di Carige. Lui stesso consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. La figura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte finisce al centro della questione della Cassa di risparmi di Genova, con una polemica sollevata in particolare dai renziani del Pd: “La domanda è molto semplice – scrive il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Luigi Marattin – ...

L'Italia evita la procedura di infrazione - Conte in Senato annuncia le nuove misure : Il premier Conte in Senato: "Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti". Palazzo Chigi stima le...

Sulla annunciata vendita delle dune di Chia ci sarà un grosso Contenzioso : Un pezzo di paradiso della Sardegna, le dune di Chia, potrebbe venire acquistato dagli ambientalisti del Gruppo d'Intervento giuridico, per garantirne la fruizione pubblica e per evitare che finisse nelle mani di investitori stranieri. "Vari soggetti immobiliari a capitale arabo e internazionale stanno rastrellando terreni - si legge sul sito dell'associazione - come sta già accadendo anche in altre ...

Manovra - il Mef annuncia : accordo fatto con Bruxelles Conte prudente ma ottimista : ROMA L'accordo con Bruxelles sulla Manovra sembra raggiunto. Almeno cosiddetto sostengono al ministero dell'Economia dove Giovanni Tria ha seguito passo-passo la trattativa insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domani i commissari si incontreranno per discutere delle correzioni fatte dal ...

A Bruxelles Conte annuncia : : Intanto oggi il ministro dell'economia Giovanni Tria, soddisfatto dell'incontro di ieri con Juncker al quale ha partecipato, sarà oggi a Bruxelles per proseguire il negoziato sulla manovra con la Ue. ...

Ddl Anticorruzione - Fraccaro preannuncia la fiducia al Senato. Contestazioni e urla delle opposizioni : “Vergogna” : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha preannunciato in Aula la richiesta di porre la fiducia sul ddl Anticorruzione, come previsto dal nuovo regolamento di Palazzo Madama. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha sospeso l’assemblea. La dichiarazione del ministro è stata coperta dalle urla e dalle Contestazioni delle opposizioni e qualcuno ha urlato “vergogna” all’indirizzo del ...

