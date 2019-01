Codice giallo neve-ghiaccio fino domani

Maltempo : Toscana - Codice giallo per neve : ANSA, - FIRENZE, 29 GEN - Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà domani la Toscana a partire dalla mattinata. Previste nevicate a quote collinari. La Sala operativa ...

Allerta Meteo Toscana : domani Codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - Codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - Codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Maltempo : Toscana - Codice giallo per vento : ANSA, - FIRENZE, 23 GEN - Un codice giallo per vento forte, per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, è stato emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Il codice ...

In Toscana scatta Codice giallo per neve e possibilità di ghiaccio : E’ scattato il codice giallo per neve e possibilità di ghiaccio anche per domani in varie parti della Toscana ad

Incidente sulla SS 106 a Cropani - ferito in Codice giallo : Cropani , Catanzaro, - Incidente stradale, questa mattina, nel comune di Cropani intorno alle 6:30, sulla SS106 alla rotatoria in ingresso al centro abitato. Una Hyundai i20 con a bordo il solo ...

Allerta Meteo Toscana : Codice giallo per neve in alto Mugello : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato per la zona dell’alto Mugello un’Allerta Meteo codice giallo per neve: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani, sabato 19 gennaio. Sono possibili nevicate in nottata e fino alla prima parte della giornata di domani, previste fino al fondovalle dell’alto Mugello, con accumuli poco abbondanti. L'articolo Allerta Meteo ...

Giovedì 17 Codice giallo per il maltempo nella provincia pratese : Il rischio previsto è di tipo 'idrogeologico-idraulico' relativo al reticolo minore. Le piogge previste potranno risultare a carattere sparso e condurre a cumulati medi al suolo fra i 10 ed i 20 mm.

Maltempo - lunedì Codice giallo - mareggiate sulle isole : codice giallo per mareggiate domani per tutto il giorno nelle isole della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Regione per il rapido transito di una modesta perturbazione,...

'Codice Monchi' - l'anticipazione con il ds giallorosso a Sky : 'I tifosi hanno ragione. Chiedo tempo' : 'Il Codice Monchi': gli appuntamenti su Sky Lo speciale in versione integrale sarà trasmesso da Sky Sport 24 martedì 1 gennaio 2019 alle 13.45, alle 16 e alle 19.15.

'Codice Monchi' - parla il ds giallorosso : 'Cosa vuol dire tifare Roma' : Un nuovo viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Nel 'Codice Monchi', Gianluca Di Marzio intervista il dirigente della Roma facendosi svelare alcuni segreti e retroscena del suo lavoro. "I tifosi della Roma ...

Neve e grecale : Codice giallo a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnale un codice giallo per Neve e vento per oggi, domenica 16 dicembre 2018. Possibilità di nevicate a quote superiori a 500-600 metri sulle zone appenniniche e localmente a quote più basse, in particolare sull’Alto Mugello. Domani, lunedì, dalle prime ore della notte quota Neve in calo fino a 200-300 metri sulle zone appenniniche e fino a 300-500 metri sui restanti ...

Maltempo - Codice giallo neve e ghiaccio : ANSA, - FIRENZE, 15 DIC - codice giallo per neve e ghiaccio dalle 12 alla mezzanotte di domani in Toscana. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali.