Calciomercato Spal | vicino Castaignos Lazio su Romulo | Brazao all' Inter via Parma

Calciomercato Spal - colpo Murgia dalla Lazio : il centrocampista arriva con la formula del prestito : Il club di Ferrara ha chiuso per l’ingaggio del centrocampista classe ’96, alla prima esperienza lontano dalla Lazio colpo in entrata per la SPAL, che si assicura le prestazioni di Alessandro Murgia. Il club di Ferrara ha raggiunto infatti un accordo con la Lazio, prelevando il centrocampista classe 1996 con la formula del prestito fino al prossimo giugno. Tra le parti inoltre esiste anche un accordo verbale, secondo cui ...

Calciomercato - le notizie nella notte : scatti di Milan e Spal per l’attacco - visite mediche al Genoa : Calciomercato SERIE A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri ...

Calciomercato Serie A : niente SPAL - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Calciomercato Spal - Viviani passa al Frosinone in prestito : FERRARA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Spal ha annunciato "di aver trasferito in prestito con diritto di riscatto al Frosinone Calcio, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni ...

Calciomercato Spal - Moncini saluta : per lui c'è il Cittadella : FERRARA - Gabriele Moncini è un giocatore del Cittadella . L'attaccante classe 1996, infatti, è stato ceduto dalla Spal alla società veneta, militante nel campionato cadetto,. Questa la nota del club ...

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...

Inter : Spalletti mette il like all'esclusiva di Calciomercato.com su Barella : L'uruguaiano verrebbe preso in sinergia tra Inter e cagliari #calcio #football #soccer #seriea #sport #follow #like #futbol #italy #championsleague #italia #juventus #cr #serieatim #milan #futebol #...

Calciomercato Spal : Giaccherini obiettivo per l’attacco : La Spal sta pensando con grande decisione al nome di Emanuele Giaccherini, con Campedelli che avrebbe in mano il possibile sostitutoContinuano i movimenti in casa Spal; dopo l’arrivo di Viviano, la società felsinea cerca un attaccante per affiancarlo a Petagna e Antenucci, dato che i ferraresi sono uno dei peggiori attacchi del campionato. Ecco perchè mister Semplici avrebbe chiesto alla dirigenza di pensare al nome di Emanuele ...

Calciomercato Spal - risolto consensualmente il contratto di Djourou : FERRARA - Johan Djourou e la Spal si salutano: il difensore elvetico di origini ivoriane, con un passato nell' Arsenal , aveva firmato quest'estate con i ferraresi per rilanciarsi dopo le stagioni con ...

Calciomercato Carpi - dalla Spal arriva Vitale in prestito : Carpi - Il Carpi , tramite una nota, ha comunicato "l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 dalla Spal del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Vitale " . Il centrocampista ...

Calciomercato Spal - colpo Zukanovic in arrivo : FERRARA - Mentre le gambe dei giocatori corrono verso il derby con il Bologna , le teste della dirigenza della Spal lavorano sul mercato. Salvo sorprese al Mazza sarà Viviano il solo e unico innesto ...