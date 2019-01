A un anno dalla legge | non c' è ancora lo stop al telemarketing sul cellulare

Salvini : «Sì allo sbarco dalla Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

«Ma perché hanno paura?» Prestigiacomo in prima linea Dalla Lega attacchi sessisti : Le battaglie della pasionaria azzurra, in Parlamento da 7 legislature: dalle quote rosa alla fecondazione assistita, passando per le unioni civili e oggi lo sbarco dei migranti

Procura minori Catania : sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini : 'Hanno 17 anni - li prenda l'Olanda : "I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, di espulsione, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture ...

La Procura : giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini : "Hanno 17 anni" : La Procura per i minorenni di Catania chiede che i "minori non accompagnati vengano collocati in apposite strutture".

Mattia muore nel giorno del suo compleanno - portato via dalla malattia a 28 anni : Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in lutto per la famiglia di Mattia Rossato, un giovane veneziano che la malattia ha portato via per sempre nel giorno del suo 28esimo compleanno. Il cuore del ragazzo, che lottava contro un melanoma da oltre tre anni, non ha retto agli ulteriori sforzi.Continua a leggere

Quota 100 : basta un anno per non poterne beneficiare - dati dalla trasmissione di Floris : Quota 100, la riforma del sistema previdenziale che l'esecutivo giallo-verde ha inserito all'interno del decreto, è aperta a tutti: non è obbligatoria ovvero ogni lavoratore per potervi aderire deve fare richiesta volontaria e spontanea. Grazie alla trasmissione Dimartedì in onda su La7 martedì 22 gennaio e condotta da Giovanni Floris ci è stato possibile appurare i paradossi stessi della riforma. Ricordiamo che per poter aderire all'uscita ...

Papà Bobo Vieri - dalla discoteca ai pannolini/ 'Sono un mammo perfetto' : Papà Bobo Vieri dalla discoteca ai pannolini, la vita dell'ex calciatore è cambiata. È nata Stella, la sua prima figlia avuta da Costanza Caracciolo.

Dalla Serie A alla D : che fine hanno fatto i nostri calciatori preferiti. FOTO : Qualcuno è ripartito Dalla Serie C, altri hanno invece deciso di portare esperienza tra i dilettanti: non mancano le sorprese nella D italiana, campionato che attraverso 9 gironi consegna tanti ex ...

Higuain - l'ultimo dei maledetti : via dalla Juve fanno flop : Gonzalo Higuain è solo l'ultimo dei calciatori vittime di una sorta di maledizione : lasci la Juve e tutto va a rotoli. Ci sono sempre eccezioni, vedasi Pogba e Quagliarella,, ma negli ultimi anni ...

Dalla Val Susa a Cosenza - in un documentario le storie di 4 donne coraggio che hanno scelto di accogliere : Elena, Georgia, Jessica e Lorena. Quattro donne, quattro vite diverse unite da un unico filo comune: sono quattro italiane che hanno deciso di impegnarsi spontaneamente e gratuitamente nell’accoglienza dei migranti. Il regista Daniele Gaglianone ne ha raccontato le loro storie, nel documentario “Dove Bisogna Stare” . Viene distribuito dal 17 gennaio in selezionate uscite-evento con un calendario di tappe in tutta Italia, in cui sono ...

The Cranberries - un nuovo singolo a un anno dalla morte di Dolores O'Riordan : Trent'anni dopo essersi formati a Limerick, in Irlanda , inizialmente come The Cranberry Saw Us , , i Cranberries sono pronti a pubblicare il loro ottavo ed ultimo album dal titolo In The End , dopo ...

Tiziano Ferro ricorda Dolores O’Riordan : a un anno dalla scomparsa - un singolo postumo e il nuovo album dei Cranberries : Tiziano Ferro ricorda Dolores O'Riordan attraverso un messaggio sui social network. L'artista di Latina ha avuto la possibilità di conoscere la voce dei Cranberries diversi anni fa e sui social scrive di sentire molto la sua mancanza. Era il 15 gennaio 2018 quando Dolores O'Riordan veniva trovata senza vita a Londra e solo sul finire dell'anno sono state comunicate le cause del prematuro decesso: annegamento dopo un'intossicazione da alcol. ...

Dalla Serie A alla C : che fine hanno fatto i calciatori che ci facevano impazzire. FOTO : Archiviate le stagioni ai massimi livelli del calcio italiano, non mancano le vecchie conoscenze ripartite dal basso: parliamo infatti dei protagonisti che, superati i 30 anni e giunti nella fase ...

Lazio - cori razzisti e antisemiti dalla Curva Nord - ma in molti non li hanno sentiti - : Ancora episodi di cronaca a margine della Coppa Italia. Grida segnalate dalle agenzia, il portavoce del club: "Psicosi ingigantisce questi fenomeni"