Migranti | Salvini | «Sulla Diciotti il processo non va fatto | ho agito nell' interesse

Sondaggi - la linea dura di Salvini sui Migranti allarga la forbice con il Movimento 5 stelle : Secondo il Sondaggio Swg La7 la Lega guadagna un punto pieno e vola al 32,6. Più di 7 punti di vantaggio sul Movimento 5...

Nel governo esplode la bomba Migranti - Fontana presenta dimissioni : processare Salvini è processare tutto l’esecutivo : Terremoto "migranti" scuote il governo gialloverde. Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, presenta le dimissioni a Matteo Salvini. "Se ci dovesse essere l'autorizzazione" nei riguardi del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "non dovrebbe essere l'unico a essere posto sotto processo ma tutto il governo". E così' Fontana annuncia di aver "rimesso nelle mani di Salvini il mio mandato, perché ritengo sia giusto consolidare la sua difesa, ...

'Contro Salvini la miglior difesa è l'attracco' - a Montecitorio la chiamata alle arti per i Migranti - di G. D'Angelo - : ... 'Sono qui perché non si può non esserci - afferma con decisione - Un giorno i nostri figli ci chiederanno cosa facevamo e dove eravamo mentre la gente moriva in mare pr decisione politica'.

Migranti - Diciotti e processo a Matteo Salvini - Franco Bechis : 'La prova dell'indegnità di questo governo' : Con la richiesta di rinvio a giudizio per Salvini, sottolinea Bechis, 'non è in gioco la giustizia ma la politica. Non deve esistere nemmeno la scelta personale di Salvini di farsi o meno processare, ...

Migranti : Gruppo Zaia - su caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden

Migranti : Orlando - 'Salvini nervoso in assenza di argomenti' : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - La scelta di lasciare i 47 Migranti sulla nave Sea watch "è disumana e arrogante". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, parlando della vicenda della nave dell'ong ferma a un miglio e mezzo dal porto di Siracusa. "Oltretutto - aggiunge - vengon

Migranti Sea Watch - Formigli bastona Salvini : "Mi vergogno di essere italiano" : Il conduttore di Piazzapulita replica al ministro dell'Interno ("Sulla Sea Watch né donne né bambini"): "Non si possono...

Matteo Salvini - Antonio Di Pietro a sorpresa su Diciotti e Migranti : "Perché non è da processare" : "Non condivido quello che Matteo Salvini ha fatto, ma non lo processerei". Antonio Di Pietro a sorpresa si scopre difensore del ministro degli Interni sul caso Diciotti, "anche se avesse avuto interessi politici personali". Intervistato da Radio Cusano Campus, l'ex magistrato e ministro nei governi

Sea Watch - Silvio Berlusconi "rompe" con Salvini : "47 Migranti in più..." - la frase che può rovinarlo : Ad alzo zero contro Matteo Salvini. Su Sea Watch e migranti Silvio Berlusconi non ha paura di rompere con la Lega e tra rigore e accoglienza l'ex premier piazza Forza Italia decisamente più dalla parte della seconda. "Si continua a far credere che l'immigrazione sia il primo problema del Paese", spi

Sea Watch - Corrado Formigli a Matteo Salvini : "Cinquanta Migranti con un wc - mi vergogno di essere italiano" : "Se non ci sono donne e bambini sulla Sea Watch gli uomini possono morire?". Con questa domanda retorica Corrado Formigli, ospite a Coffee Break, su La7, attacca il ministro Matteo Salvini sulla questione degli immigrati a bordo della nave della Ong. "Inizierei a chiamarli persone. Io mi vergogno in

A gennaio con Salvini solo 155 Migranti - il Pd ne fece sbarcare 3mila - : I numeri parlano chiaro, non c'è che duire. La differenza tra il 2018 e il 2019 è importante e 'smentisce' categoricamente le rivendicazioni del Pd sul blocco dei migranti operato dal governo ...

Migranti - Salvini : 'Entro dicembre chiuderemo il Cara di Mineo' - : La decisione del vicepremier arriva dopo che nei giorni scorsi è stato sgomberato il centro di accoglienza di Castelnuovo. Sulla vicenda della Sea Watch, da giorni ormeggiata al largo di Siracusa, il ...