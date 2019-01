Diciotti | Salvini | No al processo Il Senato neghi l' autorizzazione

Diciotti - Salvini ha compiuto un atto politico o un illecito amministrativo? Ecco su cosa dovrà decidere il Senato : Tenere 177 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni nel porto di Catania era un atto politico o amministrativo? Vietando lo sbarco di quelle persone, Matteo Salvini ha agito per la tutela di un interesse dello Stato? Il ministro dell’Interno ha perseguito un interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo? Oppure l’ordine di non far scendere i migranti era un’azione amministrativa per ...

Salvini chiede al Senato di negare l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti : "Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l'autorizzazione a procedere debba essere negata": lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera sulla richiesta inviata dal tribunale dei ministri di Catania a Palazzo Madama in merito al caso Diciotti. "In questo non c'entra la mia persona", ha precisato il vicepremier. "Innanzitutto il contrasto all'immigrazione clandestina ...

Diciotti - il ministro Lorenzo Fontana : “Ho rimesso il mio mandato nelle mani di Salvini” : Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, prende le difese di Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. Fontana sostiene il ministro dell'Interno decidendo di rimettere il suo mandato nelle mani di Salvini: "Se ci dovesse essere l'autorizzazione non dovrebbe essere l'unico sotto processo, ma tutto il governo".Continua a leggere

Caso Diciotti - Renzi : 'Voterò a favore dell'autorizzazione a procedere contro Salvini' : Con una dichiarazione su Twitter Matteo Renzi si è espresso sulla votazione alla quale saranno chiamati i membri del Senato della Repubblica per autorizzare o meno il tribunale dei Ministri a processare Matteo Salvini per il Caso Diciotti. Come molti ricorderanno, pochi giorni fa il tribunale dei ministri di Catania ha ribaltato il giudizio precedentemente preso dalla Procura etnea e chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice presidente ...

Migranti - Diciotti e processo a Matteo Salvini - Franco Bechis : 'La prova dell'indegnità di questo governo' : Con la richiesta di rinvio a giudizio per Salvini, sottolinea Bechis, 'non è in gioco la giustizia ma la politica. Non deve esistere nemmeno la scelta personale di Salvini di farsi o meno processare, ...

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»