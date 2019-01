Brooklyn Beckham e Hana Cross | l’amore è social

Brooklyn Beckham ci avrebbe provato con Rita Ora (per la preoccupazione di mamma Victoria) : Svelato il flirt tra le due star The post Brooklyn Beckham ci avrebbe provato con Rita Ora (per la preoccupazione di mamma Victoria) appeared first on News Mtv Italia.

La nuova fidanzata di Brooklyn Beckham somiglia tanto a mamma Victoria : Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham, 19 anni, si è (ri)accasato. Il primogenito di David e Victoria da un paio di mesi frequenta Hana Cross, di due anni più grande come la fidanzata precedente (l’attrice Chloë Grace Moretz). Modella britannica, non ancora molto conosciuta, ha debuttato al fianco del giovane ...

Brooklyn Beckham : i fan sono convinti che la nuova fidanzata sia la copia della madre Victoria : Guarda i paragoni The post Brooklyn Beckham: i fan sono convinti che la nuova fidanzata sia la copia della madre Victoria appeared first on News Mtv Italia.

Brooklyn Beckham e Hana Cross - Natale d’amore : Galeotti sono stati i regali di Natale: li hanno visti in uno shopping da innamorati per le strade di Beverly Hills, mano nella mano. Scambio di bacetti e tenerezze, sotto gli occhi di tutti. Ma Brooklyn Beckham e Hana Cross già avevano cominciato a smettere di giocare a nascondino con i fotografi il 10 dicembre scorso a Londra. E ora che Natale si avvicina, hanno deciso di regalare a chi li ama e li segue sui social l’ufficializzazione della ...

Brooklyn Beckham : è ufficiale su Instagram con la fidanzata Hana Cross : La scorsa settimana, avevano fatto la prima uscita a un evento ufficiale The post Brooklyn Beckham: è ufficiale su Instagram con la fidanzata Hana Cross appeared first on News Mtv Italia.