huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La verità, vi prego, sul reddito di cittadinanza - Ulisse0672 : RT @HuffPostItalia: La verità, vi prego, sul reddito di cittadinanza - HuffPostItalia : La verità, vi prego, sul reddito di cittadinanza - Leptys : Vi prego, dite a Liam la verità. ?? #TwittamiBeautiful -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Pur in mancanza del testo ufficiale del decreto suldi, ancora in attesa di pubblicazione, si può comunque formulare una valutazione sui punti cruciali della misura "simbolo" del Movimento 5 Stelle.L'oggetto innanzitutto. Ildiè chiaramente una misura assistenziale, il cui fine principale non è creare nuovi posti di lavoro e neppure facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma quello di dare sostentamento a chi si trova in condizioni di elevata difficoltà economica (almeno da quanto si deduce dai requisiti stringenti di ISEE).Su questo aspetto bisogna essere molto franchi: se il governo avesse davvero puntato sul lavoro e non sull'assistenza, avrebbe destinato i 7 miliardi di euro annui necessari per ildi, direttamente a misure più efficaci come la detassazione del lavoro ...