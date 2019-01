La perfezione con DSHARP e ALMA | “catturati” 20 spettacolari dischi protoplanetari

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’immagine della settimana di ESO mostra 20catturati dal primo grande programma di, noto come(Disk Substructures at High Angular Resolution Project). In uno sforzo di osservazioni mirate che includono ore di dati raccolti nell’arco di diversi mesi, i ricercatori hanno osservato 20 dischivicini per saperne di più sulle prime fasi della formazione dei pianeti e la quantità impressionante di dati del progetto è stata appena pubblicata.Si pensava da tanto che i sistemi planetari hanno probabilmente la loro origine nei cosiddetti dischi: cerchi compressi, spirali o ellissi di gas e polvere, che si formano attorno alle protostelle nelle prime fasi del loro sviluppo. Il processo mediante il quale i pianeti emergono da questi dischi diffusi, tuttavia, non è ben compreso. È particolarmente difficile ...