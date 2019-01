Juventus | Pjanic | Khedira e Mandzukic verso il recupero

Infermeria Juventus - le ultime su Pjanic - Khedira e Mandzukic : Juventus – Pjanic, Khedira e Mandzukic si allenano ancora a parte e difficilmente saranno della gara mercoledì in Coppa Italia All’indomani della vittoria di ieri sera a Roma contro la Lazio, la Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida di mercoledì, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giocatori in campo ieri sera si sono ...

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...

Lazio-Juventus - Pjanic e Khedira vogliono essere in campo : La seconda giornata di ritorno della Serie A 2018/2019 offre anche Lazio-Juventus tra i match clou.Tutto quasi pronto per Lazio-Juventus con i due allenatori che stanno già pensando ai rispettivi 11 da mandare in campo. Tra i due allenatori, Massimiliano Allegri potrebbe far fronte ad una grossa emergenza. L’allenatore bianconero, infatti, corre il rischio di dover fare a meno di Miralem Pjanic e Sami Khedira. Ai due, tuttavia, potrebbe ...

Juventus : infortunio per Cancelo - personalizzato per Khedira e Pjanic - riposo per CR7 : È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese e i suoi ragazzi è dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla partita di campionato contro i biancocelesti. La Juve, poco fa, ha diramato un comunicato nel quale ha dato alcune indicazioni ...

Juventus - Pjanic verso il rientro contro la Lazio - in dubbio Khedira e Mandzukic : Dopo il martedì di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, sarà nuovamente in campo per allenarsi e mettere nel mirino la partita contro la Lazio. Massimiliano Allegri per il match dell'Olimpico ritroverà probabilmente Miralem Pjanic, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di poter avere di nuovo a disposizione Mario Mandzukic. Il croato lavora per rientrare il prima possibile anche se non si vorranno correre rischi. Dunque, oggi dopo ...

Juventus - Douglas Costa sta bene. Differenziato per Pjanic e Bentancur : TORINO - Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa . La Juventus reduce dal successo della Supercoppa si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Intenso ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...

Juventus - i postumi della Supercoppa : infortuni per Douglas Costa - Pjanic e Bentancur : Douglas Costa, Pjanic e Bentancur alle prese con qualche problema fisico dopo la Supercoppa italiana vinta dalla Juventus ieri La Juventus è rientrata all’alba a Torino, dopo aver vinto a Gedda la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori oggi un giorno di riposo, hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e ...

Juventus - Pjanic punge il Milan su Instagram : "Questo trofeo..." : La Juventus vince l'ottava Supercoppa italiana della sua storia e Miralem Pjanic esulta con ironia sui social network. Il centrocampista bosniaco ha infatti postato sul proprio account Instagram una ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe essere ceduto a fine stagione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un centrocampista di spessore e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso giocatore che milita nelle fila dell'Arsenal. Sul gallese ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero è in netto vantaggio. La dirigenza della Juventus, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista gallese, che si libererà a parametro zero a fine ...