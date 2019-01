Il primo trailer di Dragon Ball Project Z riporta Goku su PS4 | Xbox One e PC

Il nuovo action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball Z si mostra nel primo trailer : Durante le Dragon Ball FighterZ World Tour Finals, Bandai Namco ha dato ai fan un primo assaggio dell'imminente Dragon Ball Z action RPG con un trailer. Il titolo è stato rivelato quasi due settimane fa come Project Z, ma sono state condivise pochissime informazioni sul gioco.Come segnala Dualshockers, il trailer inizia mostrando Goku e Piccolo. Da lì, vediamo quello che sembra essere un filmato in cui vengono mostrati i momenti iconici della ...

“Artemis Fowl” - primo trailer del film Disney diretto da Branagh : È uscito il primo trailer del film Disney diretto da Kennet Branagh "Artemis Fowl", ispirato al primo libro dell omonima serie firmata da Eoin Colfer, nelle sale italiane dal 19 settembre 2019. Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l'aiuto della sua fedele guardia del corpo ...

Artemis Fowl - il primo trailer del 'kid in black' Disney : A 4 anni dal successo della sua Cenerentola, Kenneth Branagh, il grande traghettatore dei classici shakespeariani al cinema, ma anche il regista che ha dato il via alla saga Marvel di Thor sul grande schermo e rivitalizzato quelle del Jack Ryan di Tom Clancy e, ultimamente, del Poirot di Agatha Christie, è pronto a lanciare anche il (probabile) franchise teen e fantasy dedicato ai romanzi su Artemis Fowl firmandone almeno il primo capitolo. Le ...

Ghostbusters 3 si farà : ecco il primo teaser trailer : Ghostbusters 3, a sorpresa, è stato annunciato da Sony Pictures e le riprese partiranno tra pochi mesi. Questo capitolo sarà il continuo diretto del secondo film uscito nel 1989 ed eliminerà la possibilità di un sequel (almeno per ora) dello spin-off al femminile uscito nel 2016, alla regia ci sarà Jason Reitman (Tully, Juno) che ha dichiarato: “Mi sono sempre considerato il primo fan di Ghostbusters da quando visitavo il set a 6 anni. ...

Spider-Man : Far From Home - ecco il primo teaser trailer : È stato finalmente diffuso il primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home. Dopo il grande successo di Homecoming del 2017, che grazie a una nuova alleanza fra Sony e Marvel ha fatto ripartire da zero e rivitalizzato la saga dell’Uomo Ragno, l’anno prossimo vedremo infatti finalmente il seguito delle avventure del giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland. Questa volta però il film si svolgerà, come dice il titolo, ...

Alien Blackout : una valanga di dislike per il primo trailer pubblicato : Abbiamo dato una prima occhiata al trailer di Alien: Blackout nella giornata di ieri. Sfortunatamente, l'esclusività mobile del gioco, che arriverà il 24 gennaio, ha generato un'ondata di dislike: i fan hanno criticato fortemente la scelta delle piattaforme.Come riporta Gamerevolution, il trailer, che è stato originariamente caricato ieri mattina prima di essere rimosso e ricaricato più tardi nel corso della giornata, ha già accumulato circa ...

«Gomorra 4» : il primo teaser trailer - : ... come annunciato con il rilascio delle primissime immagini della nuova quarta stagione , i nuovi episodi di Gomorra 4 , la serie italiana di maggior successo nel mondo. L'annuncio arriva accompagnato ...

Gomorra 4 riparte il 29 marzo : nel primo trailer Genny Savastano è solo come mai prima : L’attesissima quarta stagione di Gomorra (QUI alcune anticipazioni), la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film, arriva sugli schermi di tutta Italia a partire dal 29 marzo 2019. I nuovi dodici episodi debutteranno su Sky Atlantic, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione, contenute all’interno del primissimo trailer ufficiale, che ...

Ufficiale la data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo - nel primo video trailer la solitudine di Genny dopo la morte di Ciro : L'anno nuovo inizia con una certezza sulla data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo: l'atteso debutto della quarta stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano è fissato per il 29 marzo, con i primi due episodi dei 12 previsti. La produzione originale Sky venduta in decine di paesi all'estero ed acclamata tra le migliori degli ultimi anni anche negli Stati Uniti, torna con l'esordio alla regia di Marco D'Amore, non ...

Elle Fanning è una popstar emergente nel primo trailer di Teen Spirit : Teen Spirit è un nuovo film musicale in uscita il prossimo anno, la protagonista è l’attrice Elle Fanning (Mary ShElley, The Neon Demon, L’Inganno) che ha dato prova della sua voce nel primissimo trailer che trovate a fine articolo. Questo film è diretto da Max Minghella e segue le vicende di Violet (Elle Fanning) che sarà impegnata a gareggiare in una competizione canora internazionale. Nel primo trailer vediamo anche un piccolo ...

Men in Black : International - il primo spassoso trailer del reboot si mostra anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

Il primo trailer di Billions 4 lancia l’alleanza tra Chuck e Axe e la data di messa in onda : Il miracolo alla fine è avvenuto e l'alleanza tra Chuck e Axe sembra ormai cosa fatta in Billions 4. Dopo tre anni di lotte serrate e scontri sembra che per i personaggi interpretati dagli ottimi Paul Giamatti e Damian Lewis il gioco si stia facendo sempre più duro tanto da decidere di unire le forze contro un nemico comune. Sarà la verità o si tratta solo di una sorta di sogno (o incubo in questo caso) di uno dei due ...