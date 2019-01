Il primo re è un’epica primitiva sulla fondazione di Roma

wired

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il fatto che Ilre sia un ottimo film non lo si capisce solo dal look internazionale che lo potrebbe accreditare nelle sale di qualsiasi paese, né dalla grande ambizione che mostra nel ritrarre un’epoca poco considerata al cinema (quella prenica) in un luogo anomalo per un film storico (la campagna e le paludi laziali). Nel film di Matteo Rovere la storia di Romolo e Remo serve per raccontare altro, cioè come la vita degli uomini sia funestata dal timore del sovrannaturale che chiamiamo divino.Non vedremo mai un indizio della vera presenza degli dèi nel film ma le credenze confuse, spaventate e dogmatiche dei personaggi (unite ad una colonna sonora sfruttata con abilità) fanno sì che le loro presenze siano percepite dal pubblico nel vento, nell’acqua, nelle scintille del fuoco e nel buio della notte. E di questo timore c’è sempre qualcuno pronto ad avvantaggiarsi. In questi ...