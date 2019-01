Genova | la demolizione comincia a febbraio

Ponte Morandi - l’annuncio del sindaco di Genova Bucci : “Demolizione tra 6 e 8 febbraio” : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto che tra il 6 e l’8 febbraio inizierà la demolizione del primo troncone del Ponte Morandi. Bucci ha spiegato che i primi pezzi del Ponte sono già stati demoliti, ma “sono più piccoli e fanno meno notizia”. “Quel giorno penso ci sarà tutta la città a vedere l’evento”, ha aggiunto.Continua a leggere

Bucci sulla demolizione : «I lavori sulle pile 10 e 8». Autostrade - trasferito il dirigente di Genova : , indagato per la tragedia di Ponte Morandi, lascia la direzione genovese di Autostrade e va a Milano

Genova - partita la demolizione dei resti del Ponte Morandi : partita oggi la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi a Genova. Si è iniziato con un edificio sotto il moncone ovest. Riapre intanto via Perlasca, collegamento chiave per la città bloccato ...

Genova - a Salini e Fincantieri la ricostruzione del ponte Morandi. Completamento opera 12 mesi da demolizione : Salini Impregilo e Fincantieri confermano in una nota congiunta l' aggiudicazione del contratto per la ricostruzione del ponte sul fiume Polcevera a Genova "che verrà realizzato dalla neocostituita ...

Ponte Genova : via libera alla demolizione del lato Ovest : La Procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del moncone Ovest di Ponte Morandi, "in permanenza del sequestro". Questo permetterà di salvaguardare i reperti del viadotto "smontati" - perché elementi probatori - facendo procedere i lavori di demolizione. Le parti smantellate del lato Ovest del Morandi saranno custodite nella stessa area per consentire ai tecnici l'analisi. La ...

A Genova primo passo per il nuovo viadotto. La demolizione del ponte è stata affidata a cinque imprese : Firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione il decreto per la demolizione del ponte Morandi. 'Abbiamo rispettato l'impegno che ci siamo presi con i genovesi, da domani partiranno i ...

Genova - Viadotto Polcevera : firmato Decreto per demolizione : E' stato firmato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, il Decreto di "Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la ...