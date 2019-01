Di Maio | dal 27 aprile prime erogazioni RdC

Di Maio : il reddito cittadinanza lo riceveranno dal 27 aprile : Roma, 28 gen., askanews, - Chi avrà diritto al reddito di cittadinanza comincerà a riceverlo dal 27 aprile. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio intervenendo a 'Quarta ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Dal 27 aprile le prime erogazioni' : La settimana prossima partirà il sito internet per il Reddito di cittadinanza. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio su Rete4. 'Ci saranno tutti i documenti da preparare nel mese di febbraio' e a ...

Ciclismo : Fabio Aru riprende dal Challenge di Maiorca. Il debutto stagionale del sardo nella corsa iberica : Il suono della campanella è arrivato per Fabio Aru. Il corridore sardo è pronto per fare il proprio debutto al Challenge di Maiorca, piccola corsa a tappe spagnola in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio. Il sardo testerà il proprio colpo di pedale al caldo delle Baleari per mettere a punto la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, in cui ovviamente la partecipazione al Giro d’Italia sarà per lui ...

VIDEO Djokovic-Nadal - Highlights Finale Australian Open 2019 : dominio netto del servo - Maiorchino mai in partita : Semplicemente perfetto. Novak Djokovic entra nella storia e conquista il settimo titolo degli Australian Open 2019 di tennis, il 15° sigillo di uno Slam per il serbo. Una prestazione superba del n.1 del mondo, capace di annichilire il rivale di una vita Rafael Nadal (n.2 ATP). Non c’è stato niente da fare per il mancino iberico al cospetto di un Djokovic di questo livello, impostosi con il punteggio di 6-3 6-2 6-3 in 2 ore e 6 minuti di ...

Di Maio - falso che l'Italia guadagna molto dalle tasse petrolifere : Dopo il Post su Facebook in cui definiva "Lo stop alle trivelle una battaglia per la sovranità nazionale". Luigi di Maio non si arresta nel commentare la vicenda che tiene serrati i pugni della ...

Il voto su Salvini inguaia Di Maio. Una trentina di senatori dalla parte dei giudici di Catania : "Per noi è una loose-loose situation". C'è quasi rassegnazione nelle parole di un uomo di governo 5 stelle. La richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini inciderà, comunque vada a finire questa storia, una cicatrice a forma di fulmine sulla pelle del Movimento. "Perché se vorrà avvalersi del voto del Senato rischiamo che il gruppo ci ...

Camera - l’appello di Dall’Osso (ex M5s) a Di Maio : “Luigi - non dire che non ti voglio bene…” : “Per la prima volta nella storia della Repubblica, essere disabile viene considerato come avere un vantaggio economico”. Inizia così l’intervento in Aula di Matteo Dall’Osso, ex deputato del M5s e passato a Forza Italia lo scorso dicembre, che critica il governo (e soprattutto Luigi Di Maio) per l’impianto della legge di Bilancio e i dettagli del reddito di cittadinanza. “L’assegno di disabilità viene ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal rullo compressore. Tsitsipas spazzato via : il Maiorchino vola in finale e attende Djokovic : A dieci anni di distanza dalla prima volta, e a due dall’ultima, Rafael Nadal, in una caldissima serata di Melbourne, va per la quinta volta a caccia di un titolo che ha conquistato in una sola occasione: quello degli Australian Open. Il mancino di Manacor supera in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, ponendo dunque fine al cammino esplosivo di uno dei tennisti di cui più sentiremo parlare negli anni a ...

Calciomercato - El Kaddouri torna in Italia : giocherà al Parma. Udinese - preso De Maio dal Bologna : Le lancette corrono: mancano pochi giorni al termine del Calciomercato. Chi resta molto attivo è il Parma, che sta provando a piazzare gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Roberto ...

Di Maio chiede all'Ue un piano per "liberare l'economia africana" dal Franco CFA : "Il premier Giuseppe Conte e il ministro Moavero hanno chiarito che è legittimo portare avanti le argomentazioni sul Franco delle colonie a sostegno delle ragioni del popolo africano". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Bene - aggiunge Di Maio - Ora passiamo ai fatti. Ci aspettiamo dalla Ue una decisione chiara e netta su un piano per iniziare a liberare l'economia africana". E poi ancora: "Qualcuno vorrebbe derubricare a ...

Lino Banfi scelto dal governo per la commissione Unesco. Di Maio : «Rappresenterà l'Italia» : Possibile che in un Paese come l'Italia non vi sia una figura più indicata e meritevole di ricoprire questo ruolo? Con questa ennesima boutade, il M5S certifica la sua enorme difficoltà politica e il ...

Australian Open – Rafa Nadal non lascia scampo a Tiafoe : il Maiorchino raggiunge la semifinale : Rafa Nadal stacca il pass per la semifinale degli Australian Open: il tennista spagnolo batte Tiafoe in 3 set e si prepara alla sfida contro Tsitsipas La favola di Frances Tiafoe si ferma ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista americano è costretto ad arrendersi sotto i colpi del numero 2 al mondo, Rafa Nadal. Il tennista maiorchino si è imposto in 1 ora e 49 minuti, vincendo i 3 set necessari al passaggio del turno con il ...

Luigi Di Maio - la poltrona pazzesca per Lino Banfi dal governo : rappresenterà l'Italia all'Unesco : Il mio sogno è vedere le persone che sorridono anche quando fanno politica'. Banfi ha poi raccontato quando ha conosciuto Di Maio, suo grande fan: 'Questo ragazzo mi disse che sapeva tutti i miei ...

LIVE Nadal-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : il Maiorchino sfida l’emergente americano ai quarti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2019 tra Rafael Nadal e Frances Tiafoe. Lo spagnolo e l’americano sono posizionati nella parte bassa del tabellone maschile. I due giocatori arrivano a questo punto del torneo attraverso strade ben differenti. Nadal non ha ancora perso un set dal primo turno agli ottavi, in cui ha superato tre Australiani, James Duckworth, Matthew Ebden e Alex de Minaur, e ...